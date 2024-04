Spendi poco e fai tue delle cuffie over ear Bluetooth (ma che puoi usare anche con il cavo con jack 3,5mm incluso) con autonomia di 100 ore e cancellazione del rumore. Si tratta delle Baseus Bowie H1i, oggi acquistabili su Amazon a soli 39,99 euro (spedizione compresa) applicando manualmente il coupon.

Le cuffie Bluetooth di Baseus con cancellazione del rumore ti accompagnano ovunque

Le Baseus Bowie H1i hanno un design elegante e moderno. Sono ergonomiche e garantiscono il massimo del comfort anche dopo ore e ore di utilizzo. Sia i padiglioni che la parte interna dell’archetto sono in memory foam e presentano un rivestimento in simil pelle piacevole al tatto. I driver al neodimio sono da 40mm.

Queste cuffie supportano la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (c’è un comodo selettore per attivarla) che elimina efficacemente il rumore ambientale così da potersi godere musica e podcast senza troppe distrazioni.

In termini di qualità del suono, le cuffie di Baseus supportano l’Hi-Res Audio e il codec LHDC. Sfruttando invece un algoritmo AI, i bassi sono ancora più spinti. C’è anche l’audio spaziale 3D: il giroscopio traccia i movimenti della testa, l’algoritmo crea un effetto sono immersivo a 360°.

Come anticipato, queste cuffie si collegano al dispositivo sorgente (smartphone, tablet, notebook) tramite il Bluetooth. Attraverso l’app per smartphone, poi, è possibile personalizzare le funzioni e l’equalizzazione del suono. Anche in Guest Mode.

Si segnalano infine i pulsanti fisici per la cancellazione attiva del rumore, per gestire il volume, passare da un brano all’altro, e gestire le chiamate. L’autonomia è di circa 100 ore, la ricarica avviene tramite porta USB-C (il cavo è incluso nella confezione).