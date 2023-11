Amazon Luna ha da poco fatto il suo debutto anche in Italia e – come è ovvio che sia – anche nello stivale è acquistabile l’apposito controller wireless creato in quel di Seattle. Si può accedere alla piattaforma di cloud gaming da diversi dispositivi – smartphone, tablet, notebook – e tra questi c’è anche il Fire TV Stick, l’amatissimo dongle che rende smart qualsiasi televisore.

Perché ti dico questo? Perché il controller Luna è protagonista di tre eccezionali offerte pensate da Amazon per questo Cyber Monday. Ecco dunque i tre imperdibili bundle da aggiungere subito al carrello. Il tempo scorre, meglio muoversi!

Amazon Luna protagonista del Cyber Monday: ecco i bundle in offerta

Fire TV Stick 4K + Controller Luna

La coppia perfetta per il cloud gaming è servita: ad un prezzo più che vantaggioso (74,98€) ci si aggiudica il controller Luna e anche il Fire TV Stick 4K di nuova generazione. Basta inserire il dongle nella porta HDMI del televisore e il gioco (in tutti i sensi) è fatto.

Spesa irrisoria, divertimento assicurato.

Fire TV Cube + Controller Luna

Il prezzo lievita leggermente, ed è normale che sia così. Il Fire TV Cube è infatti il lettore multimediale di Amazon più veloce: è due volte più potente del Fire TV Stick 4K Max, ad esempio. Gioca e guarda contenuti in streaming al massimo della qualità, della velocità e della potenza.

Fire TV Stick 4K Max + controller Luna

La via di mezzo? Eccola! Il Fire TV Stick 4K Max è una garanzia sotto tutti i punti di vista e – come nei casi precedenti – comunica in modo fulmineo con il controller Luna. Per il cloud gaming, così come per lo streaming di film e serie TV, questo è un bundle coi fiocchi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.