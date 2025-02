Cyberghost VPN, che affare: 83% di sconto con 4 mesi GRATIS

La VPN di Cyberghost è il segreto per navigare in maniera sicura, protetta e privata senza rinunciare alle migliori connessioni. Oggi puoi averla con addirittura l’83% di sconto e 4 mesi gratis da aggiungere sul piano biennale.

Perché dovresti provare Cyberghost VPN

Con la VPN di Cyberghost puoi avere una protezione online potente, veloce e affidabile, che sfrutta oltre 9000 server in tutto il mondo con cui accedere a qualsiasi contenuto senza restrizioni, mentre proteggi la tua privacy con una crittografia AES a 256-bit, la più sicura del settore.

Utilizzando CyberGhost VPN potrai nascondere il tuo IP e proteggere i tuoi dati da occhi indiscreti come ISP, hacker, inserzionisti e governi. Mentre guarderai contenuti in streaming, scaricherai torrent, giocherai online o farai acquisti nessuno potrà tracciare la tua attività, nemmeno CyberGhost stessa.

Un solo abbonamento ti permetterà di collegare fino a 7 dispositivi contemporaneamente, proteggendo PC, Mac, smartphone, tablet, Smart TV, console e persino il router di casa. Avrai sempre, in ogni momento e in ogni luogo, una connessione veloce e stabile, perfetta per ogni attività.

L’abbonamento include anche un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una garanzia di rimborso di 45 giorni per provarlo senza rischi. Approfitta di questa offerta imperdibile.