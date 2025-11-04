Da NordVPN è già tempo di Black Friday: 74% di sconto e 3 mesi extra gratis

Una delle migliori VPN in circolazione ha lanciato la sua offerta del Black Friday. Stiamo parlando di NordVPN, che propone il 74% di sconto sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese, più tre mesi extra di servizio gratuiti. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso entro 30 giorni.

NordVPN si distingue nel panorama VPN per il servizio più veloce, lo strumento proprietario anti-malware che elimina le minacce online e il monitoraggio del Dark Web per account più sicuri. Al momento, tra le altre cose, consente l’accesso a più di 8.400 server VPN in più di 165 località, per garantire la massima flessibilità ai suoi utenti.

Il Black Friday di NordVPN sui piani di 2 anni

La promozione del Black Friday consente di sottoscrivere i piani della durata di due anni al prezzo più basso del 2025. Il piano più economico è quello Base, disponibile ora a 2,99 euro al mese per 24 mesi: l’account in questione include il medesimo servizio di rete privata virtuale che ritroviamo nei piani Plus e Ultimate, oltre alla versione lite dello strumento proprietario Threat Protecion, che aiuta a bloccare i siti e gli annunci pubblicitari pericolosi.

Per sbloccare tutte le funzionalità del tool anti-malware di NordVPN occorre sottoscrivere il piano Plus, in offerta al prezzo scontato di 3,89 euro al mese per due anni. Con Threat Protection Pro si ottiene il blocco dei malware dai file scaricati dal web e la protezione completa dalla minaccia del phishing, che di recente ha compiuto purtroppo un salto di qualità notevole.

Rimane infine il piano Ultimate, disponibile al prezzo scontato di 6,39 euro al mese. Quest’ultimo piano integra tutte le funzioni dei piani Base e Plus, a cui si aggiungono uno spazio di archiviazione crittografata su cloud da 1 TB più una copertura da 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti di identità online.