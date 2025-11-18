Da Octopus è l'ultimo giorno per bloccare il prezzo della luce sotto i 0,11 euro/kWh

Oggi, martedì 18 novembre, scadono le ultime tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Octopus, con cui è possibile bloccare per un anno il costo della materia prima luce e gas sotto rispettivamente 0,11 euro/kWh e 0,39 euro/Smc. La fornitura è senza vincoli o penali, volendo quindi è possibile cambiare fornitore in qualsiasi momento senza costi, ma anche scegliere la tariffa Octopus più bassa al termine del primo anno, in modo da continuare a risparmiare restando con lo stesso fornitore.

La sottoscrizione di una nuova fornitura Octopus avviene online e richiede la compilazione di un modulo con i propri dati anagrafici, l’indirizzo e-mail, un numero di telefono e le informazioni relative all’attuale fornitore.

Le tariffe a prezzo fisso di Octopus in scadenza il 18 novembre

Il costo della materia prima Luce è pari a 0,1078 euro/kWh, mentre i costi di commercializzazione corrispondono a 72 euro l’anno. Per quanto riguarda il costo della materia prima Gas, quest’ultimo è fissato a 0,39 euro/Smc, con i costi di commercializzazione a 84 euro l’anno.

Ecco un rapido riepilogo.

Luce (tariffa monoraria)

materia prima Luce: 0,1078 euro/kWh

costi di commercializzazione: 72 euro l’anno

Gas

materia prima Gas: 0,39 euro/Smc

costi di commercializzazione: 84 euro l’anno

Gli altri costi in bolletta indipendenti dal fornitore Octopus sono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, più le spese per il trasporto e la gestione del contatore.

Superata la metà del mese di novembre, è difficile trovare nel mercato libero italiano altre tariffe più concorrenziali rispetto a quelle proposte da Octopus Energy. Oltre a ciò bisogna sottolineare anche il prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi, di conseguenza i nuovi clienti Octopus hanno l’opportunità di superare la prossima stagione invernale con un costo della materia prima luce e gas irrisorio.

Maggiori informazioni sulla fornitura Octopus Fissa 12 Mesi sono disponibili consultando la pagina dedicata all’offerta.