Dai una spinta ulteriore alla tua azienda con Google Workspace (prova gratis)

Google Workspace è una soluzione innovativa e flessibile per le aziende che intendono crescere e stare al passo con le ultime novità tecnologiche. Si rivolge ai team di qualsiasi dimensione, consentendo loro di restare connessioni, creare e collaborare, grazie a un’ampia scelta di strumenti per la produttività.

Tramite questa pagina del sito ufficiale è possibile richiedere la prova gratuita della durata di 14 giorni. Come accennato qui sopra, il servizio è disponibile sia per i liberi professionisti che per le aziende con 300 o più dipendenti.

Come Google Workspace aumenta la produttività di ciascuna azienda

Gmail, Calendar, Drive e Meet: sono solo alcune delle app premium incluse in Google Workspace a disposizione di ogni team aziendale. Il servizio si basa su una soluzione cloud, che non richiede l’installazione di alcun software, venendo così incontro anche ai dipendenti meno avvezzi alla tecnologia.

Google Workspace è anche un servizio sicuro, con funzionalità avanzate non solo per la sicurezza ma anche dal punto di vista amministrativo. Grazie alla garanzia dell’azienda di Mountain View, le aziende possono concentrarsi unicamente sul proprio lavoro, consapevoli della protezione assoluta offerta da Big G.

Due ulteriori servizi inclusi sono l’indirizzo personalizzato con il proprio dominio e un’assistenza attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Al termine della prova gratuita della durata di 14 giorni, Google Workspace si rinnoverà in automatico a partire da 8,99 euro al mese o 89,99 euro l’anno (piano individuale, ndr) scegliendo l’opzione di pagamento annuale che consente di risparmiare un importo pari a due mesi. Se invece il servizio non ti soddisfa, puoi annullare il rinnovo in qualsiasi momento (anche prima della fine della periodo di prova).

