DAZN lancia MyClubPass: esperienze esclusive per i tifosi accaniti

Il calcio non è solo 90 minuti di gioco, ma passione quotidiana. Con DAZN MyClubPass, i tifosi hanno un accesso ancora più diretto al cuore delle proprie squadre, grazie a contenuti dedicati, esperienze esclusive e la possibilità di vivere la stagione con un punto di vista diverso: quello dei protagonisti.

Cos’è MyClubPass e come funziona

MyClubPass è la nuova iniziativa di DAZN pensata per i tifosi più fedeli. Non si tratta solo di guardare le partite in streaming, ma di avere un pacchetto di esperienze esclusive che ti fanno sentire parte del club. Interviste dedicate, approfondimenti dietro le quinte, contenuti premium e la possibilità di vivere il calcio oltre il campo.

Dopo l’adrenalina della prima giornata, la Serie A e la Serie B tornano in campo con sfide già decisive. In Serie A i riflettori sono puntati sui big match che potrebbero indirizzare la classifica sin da subito, mentre in Serie B si respira il solito equilibrio che rende ogni partita imprevedibile: neopromosse pronte a sorprendere, piazze storiche in cerca di riscatto e duelli che profumano di Serie A. Con DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie BKT, un campionato che non smette mai di regalare emozioni. Dai playoff ai playout, passando per le lotte salvezza e le corse promozione, la “B” è il teatro dove si formano i talenti di domani e dove il tifo locale fa davvero la differenza. Perché scegliere DAZN:

Streaming ovunque : Smart TV, PC, smartphone, tablet e console.

Abbonamento flessibile : attivi e disdici quando vuoi, senza vincoli.

Oltre il calcio : basket, motori, NFL, boxe e molto altro.

Contenuti esclusivi: con MyClubPass vivi il calcio più da vicino.

Che tu sia un appassionato di Serie A, un tifoso legato alla tua squadra di Serie B, o un amante dello sport a 360°, con DAZN e MyClubPass sei sempre al centro dell’azione.