DAZN lancia MyClubPass: segui solo la tua squadra di Serie A preferita

Con l’inizio della nuova stagione calcistica, DAZN introduce una novità assoluta per gli appassionati: si chiama MyClubPass ed è l’abbonamento pensato per chi vuole guardare esclusivamente le partite della propria squadra del cuore in Serie A.

Il piano può essere attivato entro il 31 agosto sul sito di DAZN e prevede due modalità di sottoscrizione:

29,99 € al mese scegliendo la formula annuale con 12 pagamenti mensili;

scegliendo la formula annuale con 12 pagamenti mensili; 329 € in un’unica soluzione, con un costo equivalente di 27,42 € al mese. In questo caso, è possibile anche suddividere l’importo in tre rate mensili senza interessi tramite Klarna.

Come funziona MyClubPass di DAZN e chi può attivarlo

L’attivazione è rapida e completamente online. Basta accedere alla pagina dedicata, selezionare l’opzione MyClubPass di DAZN, scegliere una delle 20 squadre di Serie A e completare il pagamento con il metodo preferito.

L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti e per chi non ha un abbonamento DAZN attivo al momento, inclusi gli utenti che in passato hanno scelto i piani DAZN Goal o DAZN Sports.

Con MyClubPass non si avrà accesso solo alle partite della propria squadra, ma anche a contenuti esclusivi come pre e post-partita, highlights di tutte le sfide della Serie A e approfondimenti on-demand dedicati al club selezionato.

Ogni abbonamento può essere utilizzato su due dispositivi collegati alla stessa rete domestica, garantendo così la massima flessibilità di visione.