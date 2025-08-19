DAZN lancia MyClubPass: segui solo la tua squadra di Serie A preferita

Manca poco all'inizio del campionato di calcio e DAZN lancia un nuovo abbonamento, dedicato alla tua squadra del cuore. Ecco come funziona.
Edoardo Damato
Pubblicato il 19 ago 2025
Con l’inizio della nuova stagione calcistica, DAZN introduce una novità assoluta per gli appassionati: si chiama MyClubPass ed è l’abbonamento pensato per chi vuole guardare esclusivamente le partite della propria squadra del cuore in Serie A.

Il piano può essere attivato entro il 31 agosto sul sito di DAZN e prevede due modalità di sottoscrizione:

  • 29,99 € al mese scegliendo la formula annuale con 12 pagamenti mensili;
  • 329 € in un’unica soluzione, con un costo equivalente di 27,42 € al mese. In questo caso, è possibile anche suddividere l’importo in tre rate mensili senza interessi tramite Klarna.
Come funziona MyClubPass di DAZN e chi può attivarlo

L’attivazione è rapida e completamente online. Basta accedere alla pagina dedicata, selezionare l’opzione MyClubPass di DAZN, scegliere una delle 20 squadre di Serie A e completare il pagamento con il metodo preferito.

L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti e per chi non ha un abbonamento DAZN attivo al momento, inclusi gli utenti che in passato hanno scelto i piani DAZN Goal o DAZN Sports.

Con MyClubPass non si avrà accesso solo alle partite della propria squadra, ma anche a contenuti esclusivi come pre e post-partita, highlights di tutte le sfide della Serie A e approfondimenti on-demand dedicati al club selezionato.

Ogni abbonamento può essere utilizzato su due dispositivi collegati alla stessa rete domestica, garantendo così la massima flessibilità di visione.

