Deezer come Spotify e Amazon Music: ecco la generazione di playlist con IA

La generazione di playlist con l’Intelligenza Artificiale è, a quanto pare, una funzione di cui nessun servizio di streaming musicale può fare più a meno. Dopo Spotify e Amazon Music, infatti, anche Deezer propone una funzionalità di questo tipo denominata Playlist with AI.

La piattaforma, nel corso della giornata di ieri, ha comunicato che un campione di utenti a pagamento (circa il 5% dei sottoscrittori) sta testando in queste ore la nuova implementazione.

Stando a quanto fatto trapelare, sarà possibile interagire con l’IA di Deezer proponendo suggerimenti testuali attraverso cui descrivere stati d’animo, generi musicali, anni specifici o decenni e altri parametri utili per creare una lista di brani. Combinando più fattori, di fatto, l’IA sarà in grado di fare una selezione musicale accurata, offrendo una playlist capace di esaudire alla perfezione le richieste dell’utente.

Deezer e la generazione di playlist con IA: la piattaforma insegue i colossi del settore

Alexandra Leloup, Product Manager presso Deezer, ha descritto la nuova funzionalità come utile per creare una colonna sonora perfetta per allenamenti, serate romantiche o per un momento nostalgico. La stessa ha sottolineato quanto la generazione di playlist con IA potrà favorire la scoperta di nuovi brani in linea con i gusti dell’utente ma che, fino a quel momento, potrebbe non aver mai ascoltato.

Sebbene questa introduzione avvicini Deezer ad altri colossi del settore, va detto che i competitor non stanno di certo con le mani in mano per quanto riguarda l’innovazione, con diverse implementazioni e progetti futuri in cantiere. Spotify, per esempio, sembra puntare in modo sempre più concreto sui podcast, introducendo la possibilità di commentare gli stessi. YouTube Music, dal canto suo, sembra avere in progetto un’estensione per integrare l’IA Gemini.