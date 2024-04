Dichiarare il conto trading eToro è più semplice: bastano 5 minuti con MoneyViz

Il Bitcoin è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi e l’intero settore delle criptovalute sta vivendo una “nuova era”. Sono tanti i risparmiatori che hanno scelto di puntare sugli asset digitali, affidandosi a una piattaforma di riferimento come eToro.

Aprire un conto trading eToro, però, obbliga il contribuente italiano a includerlo nella dichiarazione dei redditi. Quest’obbligo è presente a prescindere dal numero di operazioni effettuate e dall’importo depositato. L’obbligo resta anche in caso di assenza di plusvalenze.

Per semplificare l’intera procedura è possibile affidarsi al servizio di MoneyViz che consente l’accesso al Modello Redditi Precompilato. Si tratta di un sistema semplice per “fare il punto” su tutte le operazioni del conto eToro e includerlo nella dichiarazione dei redditi fornendo tutto il materiale necessario al commercialista.

Per scoprire il servizio è possibile visitare il sito di MoneyViz. Bastano pochi minuti per poter ottenere tutta la documentazione necessaria e, quindi, dichiarare il conto trading eToro, rispettando gli obblighi di legge.

MoneyViz: dichiarare il conto trading di eToro è semplice

Grazie a MoneyViz diventa semplicissimo dichiarare il conto trading con eToro. Gli investitori privati, infatti, hanno la possibilità di affidarsi a MoneyViz per fare da “tramite” tra eToro e il commercialista, andando a raccogliere ed elaborare tutti i dati relativi al conto trading e a fornire un Modello Redditi Precompilato, con una procedura semplice e veloce.

Si tratta di un sistema ottimo anche per evitare gli errori tipici del “fai da te” che possono tradursi in un danno economico considerevole. Il servizio proposto da MoneyViz è molto articolato: per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra varie soluzioni, andando a identificare il piano più adatto alle proprie necessità. Il costo del servizio parte da 39 euro all’anno.

Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile accedere al sito ufficiale qui di sotto. Bastano pochi clic per scegliere e attivare la versione più adatta del servizio proposto da MoneyViz.