Difenditi dalle violazioni dei dati in modo intelligente: ecco la soluzione universale

Le violazioni dei dati sono uno dei principali rischi che le persone corrono quando navigano sul web, tanto più se le loro conoscenze informatiche sono pari allo zero. Le conseguenze di un attacco di questo tipo? Disastrose, in particolare se a finire sotto la lente d’ingrandimento degli hacker sono documenti di lavoro sensibili. Nel caso specifico, il rischio concreto è di perdere il lavoro stesso.

Nel titolo comunque parliamo di soluzione universale in grado di contrastare in maniera efficace le violazioni dei dati, a fronte di una protezione indispensabile della propria connessione Internet. A cosa ci riferiamo? Al fare affidamento su una semplice VPN, un servizio che torna utile per una serie di casi innumerevoli.

L’utilizzo di una VPN permette di nascondersi, letteralmente, agli occhi di hacker e utenti malintenzionati, grazie al mascheramento del proprio indirizzo IP non appena ci si collega a un server VPN. Da qui in avanti, i cybercriminali non fanno altro che sbattere a più riprese dentro un vicolo cieco.

Data l’impossibilità di risalire all’IP della persona connessa a Internet, anche per gli hacker professionisti rimane di fatto impossibile risalire all’attività web nel frattempo svolta con il proprio dispositivo mobile o computer.

Di VPN ce ne sono tante, e questo è un dato inconfutabile, ma è altrettanto vero che sono poche quelle che realmente affidabili, che si differenziano dalla maggior parte delle altre per la loro reale efficacia e sicurezza. Di questa lista fa parte Surfshark.

Ve ne parliamo non solo per la sua riconosciuta affidabilità nel corso degli anni, ma anche in virtù dell’offerta in corso: il piano Starter, quello più economico, vanta un prezzo di 1,99 euro al mese per due anni, più tre mesi extra di servizio in regalo. A tutto questo, infine, si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo.