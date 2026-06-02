VPN illimitata a meno di 2 euro al mese: ecco quale scegliere a giugno 2026

Surfshark VPN è la soluzione giusta per chi ha bisogno oggi di una VPN illimitata, in modo da poter navigare in sicurezza e senza alcuna forma di tracciamento. L’offerta in corso prevede un costo di 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. La VPN è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Surfshark VPN: ecco l’offerta di giugno 2026

Con Surfshark VPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le specifiche del servizio troviamo la connessione protetta dalla crittografia, che consente un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata. In aggiunta, l’uso della VPN prevede una politica no log e, quindi, l’assenza di un tracciamento dell’attività.

A rendere ancora più completo il servizio è la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile scegliere un server situato in un altro Paese, spostando il proprio IP in modo da evitare blocchi geografici e censure legate alla posizione da cui avviene la connessione dell’utente. L’uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea.

Con la promozione in corso, Surfshark VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, La promozione è legata all’attivazione del piano biennale che include 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Per tutti i nuovi utenti che scelgono Surfshark ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questa promozione è l’occasione giusta per attivare una nuova VPN illimitata a giugno 2026, in modo da poter contre su una connessione sicura e protetta, senza alcun blocco su base geografica e con la possibilità di navigare da più dispositivi.