ExpressVPN, nuova offerta per gli imminenti Mondiali di calcio (-80%)

Il servizio di rete privata virtuale offre fino all'80% di sconto sui piani della durata di due anni più quattro mesi extra in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 3 giu 2026
ExpressVPN, nuova offerta per gli imminenti Mondiali di calcio (-80%)
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ExpressVPN ha lanciato una nuova offerta in vista dell’inizio dei Mondiali di calcio di USA, Canada e Messico 2026. Nell’ambito della promozione in corso sul sito ufficiale, è possibile risparmiare fino all’80% sul prezzo di listino dei piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 2,29 euro al mese più quattro mesi extra di servizio gratuiti. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai raggiunti da ExpressVPN in questi ultimi mesi: per beneficiare dello sconto è sufficiente cliccare sul link che segue.

Pagina offerta ExpressVPN

expressvpn offerta mondiali

L’offerta di ExpressVPN per i Mondiali di calcio 2026

Ecco una panoramica completa dell’offerta lanciata dal fornitore ExpressVPN per i prossimi Mondiali di calcio, con sconti fino all’80%, quattro mesi aggiuntivi di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

  • Piano Base: 2,29 euro al mese per due anni, più quattro mesi di servizio in regalo, per un importo totale di 64,12 euro per i primi 28 mesi; poi si rinnova a 79,95 euro all’anno, salvo disdetta (80% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • Piano Avanzato: 2,99 euro al mese per due anni, più quattro mesi di servizio in regalo, per un importo totale di 83,72 euro per i primi 28 mesi; poi si rinnova a 109,95 euro all’anno, salvo disdetta (76&% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • Piano Pro: 4,99 euro al mese per due anni, più quattro mesi di servizio in regalo, per un importo totale di 139,72 euro per i primi 28 mesi; poi si rinnova a 179,95 euro all’anno, salvo disdetta (71% di sconto rispetto al prezzo di listino)

L’offerta di ExpressVPN è valida per altri otto giorni, poi il prezzo tornerà a essere quello di listino. Si tratta di una promozione notevole, dal momento che trovare il piano Base al prezzo scontato di 2,29 euro al mese non capita tutti i giorni (per usare un eufemismo).

Pagina offerta ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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