Disney+ a 1,99 euro: ULTIMO GIORNO per approfittare dell'offerta

Ultima chiamata. Scade oggi l’offerta che ti permette di avere Disney+ a 1,99 euro al mese per i primi tre mesi: una bella occasione se hai disattivato l’abbonamento tempo fa o lo attiverai adesso per la prima volta, che ti permetterà di dare un’occhiata, ad un prezzo contenuto, a tutto quello che è il catalogo della piattaforma.

Disney+ a 1,99 euro: occasione da prendere oggi

L’offerta in questione è valida soltanto per i nuovi abbonati o precedenti abbonamenti non riattivati e si riferisce al piano Standard con Pubblicità, dal valore commerciale di 5,99 euro al mese. Con questo piano puoi accedere a tutto il catalogo Disney+, comprese le ultime uscite come Povere Creature, il film premiato con 4 premi Oscar.

Disney+ Standard con Pubblicità ti assicura una qualità video 1080p Full HD e la visione in contemporanea su 2 dispositivi. Dopo 3 mesi, a meno che tu non decida di disdire prima, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 5,99 euro al mese.

Se invece dovessi aver deciso di rimanere e avere ancora di più ti consigliamo di approfittare delle offerte annuali sui piani Standard, che toglie la pubblicità e ti permette di scaricare i contenuti suoi tuoi dispositivi, e sul piano Premium, che abilità la visione in 4K HDR, 4 riproduzioni simultanee e il Dolby Atmos.