Disney+: con le nuovissime offerte di settembre, puoi averlo a meno di 3€ al mese

Disney+ ha appena lanciato una promozione che sembra uscita da una fiaba: tre mesi di intrattenimento ad un prezzo incredibilmente basso. Che tu voglia vivere la magia in qualità Premium o optare per un piano più semplice, questa è l’occasione perfetta per tuffarti in film, serie TV e contenuti esclusivi che hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Le nuove offerte Disney+

Con questa promozione, puoi scegliere tra tre opzioni:

Disney+ Premium: 3 mesi a soli €9,99

Qualità video fino a 4K UHD e HDR, audio Dolby Atmos e possibilità di guardare fino a 4 schermi contemporaneamente. Perfetto per famiglie o per chi ama vivere ogni dettaglio come al cinema.

Disney+ Standard: 3 mesi a soli €5,99

Streaming in Full HD, audio di alta qualità e fino a 2 schermi alla volta. L’opzione ideale per chi vuole godersi il catalogo senza compromessi e a un prezzo super conveniente.

Disney+ Standard con pubblicità: 3 mesi a soli €2,99

L’opzione più economica di sempre: accesso all’intero catalogo Disney+ a meno del costo di un caffè al mese, con inserzioni pubblicitarie. Una scelta perfetta per chi vuole risparmiare al massimo senza rinunciare ai contenuti.

Con questa offerta, Disney+ diventa ancora più accessibile. È il momento giusto per riscoprire i grandi classici d’animazione, le nuove produzioni Marvel e Star Wars, i documentari National Geographic e i contenuti esclusivi che trovi solo sulla piattaforma. Tre mesi di emozioni, risate e avventure a un prezzo mai visto prima. Che tu scelga la versione Premium, Standard o quella con pubblicità, questa promozione di Disney+ è un’occasione da non lasciarsi scappare. Con meno di 10 euro puoi avere 3 mesi di magia e intrattenimento illimitato. La domanda è una sola: quale piano sceglierai? Scoprilo oggi.