Disney+: con le nuovissime offerte di settembre, puoi averlo a meno di 3€ al mese

Scopri la nuova promo Disney+: Premium 3 mesi a €9,99, Standard a €5,99 e Standard con pubblicità a soli €2,99. Tre mesi di magia a prezzi mai visti!
Roberta Bonori
Pubblicato il 11 set 2025
Disney+: con le nuovissime offerte di settembre, puoi averlo a meno di 3€ al mese

Disney+ ha appena lanciato una promozione che sembra uscita da una fiaba: tre mesi di intrattenimento ad un prezzo incredibilmente basso. Che tu voglia vivere la magia in qualità Premium o optare per un piano più semplice, questa è l’occasione perfetta per tuffarti in film, serie TV e contenuti esclusivi che hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Prova Disney+ a prezzo mai visto

Le nuove offerte Disney+

Con questa promozione, puoi scegliere tra tre opzioni:

  • Disney+ Premium: 3 mesi a soli €9,99
    Qualità video fino a 4K UHD e HDR, audio Dolby Atmos e possibilità di guardare fino a 4 schermi contemporaneamente. Perfetto per famiglie o per chi ama vivere ogni dettaglio come al cinema.

  • Disney+ Standard: 3 mesi a soli €5,99
    Streaming in Full HD, audio di alta qualità e fino a 2 schermi alla volta. L’opzione ideale per chi vuole godersi il catalogo senza compromessi e a un prezzo super conveniente.

  • Disney+ Standard con pubblicità: 3 mesi a soli €2,99
    L’opzione più economica di sempre: accesso all’intero catalogo Disney+ a meno del costo di un caffè al mese, con inserzioni pubblicitarie. Una scelta perfetta per chi vuole risparmiare al massimo senza rinunciare ai contenuti.

Con questa offerta, Disney+ diventa ancora più accessibile. È il momento giusto per riscoprire i grandi classici d’animazione, le nuove produzioni Marvel e Star Wars, i documentari National Geographic e i contenuti esclusivi che trovi solo sulla piattaforma. Tre mesi di emozioni, risate e avventure a un prezzo mai visto prima. Che tu scelga la versione Premium, Standard o quella con pubblicità, questa promozione di Disney+ è un’occasione da non lasciarsi scappare. Con meno di 10 euro puoi avere 3 mesi di magia e intrattenimento illimitato. La domanda è una sola: quale piano sceglierai? Scoprilo oggi.

Prova Disney+ a prezzo mai visto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Vinci il calcio con Iliad: ecco come funziona il concorso per i tifosi italiani
Offerte

Vinci il calcio con Iliad: ecco come funziona il concorso per i tifosi italiani
NordVPN: una delle VPN più veloci al mondo beneficia di uno sconto del 73%
Offerte

NordVPN: una delle VPN più veloci al mondo beneficia di uno sconto del 73%
Anthropic, stop al maxi-risarcimento da 1,5 miliardi: il giudice blocca l’accordo con autori
Attualità

Anthropic, stop al maxi-risarcimento da 1,5 miliardi: il giudice blocca l’accordo con autori
Google, stangata dall'UE: multa da 2,95 miliardi di euro per abuso di posizione dominante
Attualità

Google, stangata dall'UE: multa da 2,95 miliardi di euro per abuso di posizione dominante
Link copiato negli appunti