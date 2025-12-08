Disney+ da 6,99 euro al mese: con i piani annuali risparmi 2 mesi

Disney+ porta a casa tua grandi successi e novità esclusive, di animazione e con solo, a un prezzo accessibile: a partire da 6,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire quando vuoi. Se vuoi risparmiare ancora di più, puoi optare per uno dei piani annuali: abbonandoti, sarà come ricevere due mesi gratuiti.

Risparmio assicurato con Disney+

Il piano Disney+ più economico è standard con pubblicità, a 6,99 euro al mese: qualità Full HD e e audio 5.1, con intermezzi pubblicitari e accesso al catalogo completo. Se, invece, vuoi risparmiare sul prezzo complessivo, puoi scegliere una delle due soluzioni annuali. Premium, 4K UHD e HDR con audio Dolby Atmos, a 159,90 euro annui e Standard con Full HD 1080p a 109,90 euro all’anno, entrambi senza pubblicità. Optando per uno di questi due piani, risparmierai due mesi sul costo complessivo.

Il catalogo Disney+ è immenso: da Marvel e Star Wars all’universo Pixar, passando per i classici Disney, più serie e film originali sempre in aggiornamento. Non manca il catalogo Hulu, con reality show, true crime, stand-up comedy, horror e tanto altro, oltre a documentari firmati National Geographic.

Disney+ funziona su smart TV e console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, oltre che su dispositivi mobili, PC e tablet. Puoi riprendere la riproduzione dove l’hai lasciata, salvare i tuoi contenuti preferiti offline con i piani idonei e goderti l’esperienza su un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente.

Ti registri e inizi subito a guardare ciò che ami. Con Disney+ puoi scegliere il piano che preferisci e hai sempre l’accesso completo all’intero catalogo di contenuti e novità. Attiva Disney+ a partire da 6,99 euro al mese, oppure scegli di risparmiare optando per uno dei piani annuali disponibili.