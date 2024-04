Disney+ disponibile a partire da soli 5,99 Euro al mese

Disney+ ha rapidamente scalato le classifiche diventando uno dei servizi di streaming più amati, grazie alla sua offerta unica che include film, serie TV, documentari e produzioni originali esclusive dei mondi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. E ora, con un prezzo d’ingresso così basso, l’universo Disney è più accessibile che mai: il piano standard con pubblicità costa solo 5,99 Euro al mese.

Vuoi ottenere il livello successivo dell’offerta Disney+? Niente paura. Puoi fare affidamento ai piani Standard e Premium. Con il piano Standard eviti la pubblicità e con il piano Premium ti godi serie, film, documentari anche su 4 dispositivi in simultanea (2 per i piani Standard con pubblicità e Standard) e in risoluzione 4K UHD & HDR. Il piano Standard costa 8,99 Euro al mese, il piano Premium costa 11,99 Euro al mese. Con gli abbonamenti annuali per questi piani risparmi 2 mesi.

Una piattaforma user-friendly

La piattaforma è progettata per essere incredibilmente user-friendly, con categorie e raccomandazioni che ti aiuteranno a navigare nel vasto catalogo per trovare esattamente quello che cerchi, sia che tu sia un fan dell’azione e dell’avventura, sia che preferisci immergerti in storie d’amore o documentari che ampliano la tua conoscenza del mondo.

E se pensi che sia tutto qui, ti sbagli. Disney+ è in continua espansione, con nuovi contenuti aggiunti regolarmente al catalogo, garantendo che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Inoltre, con la possibilità di creare profili personalizzati, tutta la famiglia può godersi la sua programmazione preferita senza interferenze, rendendo le serate in famiglia o le maratone di binge-watching esperienze personalizzate e senza stress.

Disney+ non è solo un’opzione economica per l’intrattenimento di alta qualità; è un biglietto per un mondo dove la magia è all’ordine del giorno, e le storie indimenticabili attendono solo di essere scoperte. Non perdere l’occasione di fare parte di questa avventura senza precedenti. Iscriviti oggi e lasciati trasportare dalla magia Disney.