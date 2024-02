Disney+ è in offerta: tutto il catalogo a 1,99 euro al mese per 3 mesi

È il momento giusto per attivare (o riattivare) un abbonamento con Disney+. La nuova promozione flash, infatti, permette di accedere a tutto il catalogo di contenuti disponibili sulla piattaforma di streaming di Disney con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese per 3 mesi, senza alcun vincolo di permanenza successiva alla fine del periodo di prezzo scontato.

La promozione riguarda il piano Standard con pubblicità che, come detto, consente l’accesso a tutto il catalogo. In qualsiasi momento è sempre possibile passare a un piano senza pubblicità. Per tutti i dettagli basta collegarsi al sito di Disney+ tramite il link qui di sotto. C’è tempo fino al prossimo 14 marzo per attivare la promo.

Disney+ è in offerta a 1,99 euro al mese

La nuova promozione di Disney + è da cogliere al volo. L’accesso a tutti i contenuti alla piattaforma ora costa 1,99 euro al mese (invece di 5,99 euro) per i primi 3 mesi andando a scegliere il piano Standard con pubblicità.

La promozione è disponibile per un periodo limitato: lo sconto, infatti, potrà essere ottenuto soltanto fino al prossimo 14 marzo. Da notare che l’offerta è valida sia per i nuovi utenti che per chi aveva già un abbonamento a Disney+ e vuole riattivare la sua sottoscrizione.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. In alternativa, è possibile accedere a Disney+ anche optando per:

il piano Standard dal costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno

dal costo di oppure il piano Premium dal costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno

Tutte le promozioni sono disponibili tramite il link riportato qui di sotto Come detto in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 14 marzo per attivare l’abbonamento a prezzo scontato e accedere a tutto il catalogo della piattaforma con una spesa davvero contenuta.