Disney+, in arrivo tanti nuovi contenuti per tenerti compagnia tutta l'estate

La stagione estiva si preannuncia ricca di sorprese per gli abbonati Disney+. Tra le uscite più chiacchierate c’è l’attesissima prima serie ambientata nell’universo di Alien, una novità che ha già catturato l’attenzione della critica internazionale.

Parliamo della piattaforma che riunisce in un solo abbonamento i titoli di punta di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Preparati a un’estate di grande intrattenimento: ecco cosa bolle in pentola nei prossimi giorni, al prezzo in offerta di 5,99€ al mese per il piano Standard.

Tutte le prossime uscite di Disney+

Ecco i titoli che usciranno nelle prossime settimane su Disney+, con tanto di sinossi ufficiale.

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa – Stagione 3, dal 3 agosto 2025

La ripresa dell’acclamata serie, “La famiglia Proud: più forte e orgogliosa”, racconta le avventure e le disavventure della quattordicenne Penny Proud e della sua famiglia che affronta la vita con senso dell’umorismo e grande cuore. Gli anni 2020 hanno portato un nuovo lavoro a mamma Trudy, ambizioni sempre più sfrenate a papà Oscar e nuove sfide a Penny, inclusa una vicina di casa molto sveglia e convinta di poterle insegnare molte cose, oltre a influencer che la bullizzano cercando di cancellarla dai social, per non parlare dei suoi ormoni da adolescente in subbuglio. Tornano gli amici di Penny, tra cui Dijonay, LaCienega, Zoey e Michael. Torna anche Suga Mama pronta come sempre a dispensare il suo ruvido affetto, o una carezza gentile a Penny quando ne ha bisogno. Tra i nuovi volti ci sono Maya e KG, due ragazzini che non solo devono affrontare le difficoltà di essere i nuovi arrivati, ma quella di avere due papà, una novità assoluta per Smithville.

Alien: Pianeta Terra, dal 13 agosto 2025

Nella serie horror fantascientifica “Alien: Pianeta Terra”, quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna e un gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. Mentre i membri della squadra di recupero cercano i sopravvissuti tra i rottami, incontrano misteriose forme di vita predatorie più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Con questa nuova minaccia, la squadra di ricerca deve lottare per la sopravvivenza e ciò che decideranno di fare con questa scoperta potrebbe cambiare il pianeta Terra così come lo conoscono.

Limitless: Live Better Now, dal 15 agosto 2025

Chris Hemsworth affronta tre sfide epiche per scoprire modi scientificamente comprovati con cui tutti possiamo migliorare la nostra salute e il nostro benessere. Come prima cosa, ispirato dai benefici cognitivi derivanti dall’apprendimento di nuove competenze, Chris inizia a suonare la batteria prima di mettersi alla prova in un’esibizione al fianco di Ed Sheeran davanti a 70.000 fan. Poi, scala una terrificante parete di 180 metri sulle Alpi svizzere in inverno, imparando come correre rischi possa migliorare la salute del cervello e del corpo. Infine, si reca in Corea del Sud per esplorare la scienza del dolore con il Dr. B.J. Miller, attingendo a tradizioni buddiste e arti marziali per prepararsi a una dolorosa sfida delle Forze Speciali con laghi ghiacciati, spray al peperoncino ed elettrocuzione. Riuscirà a migliorare il suo rapporto con il dolore oppure ne sarà sopraffatto? Ogni film svela nuove scoperte scientifiche di grande rilevanza nella vita reale, offrendo strumenti che possono aiutarci tutti a vivere vite più lunghe e migliori fin da subito.

The Bear – Stagione 4, dal 23 agosto 2025

La nuova serie comedy di FX parla di cibo, famiglia, della follia della routine, della bellezza del senso del dovere e dei pericolosi rovesci della medaglia. Mentre il giovane chef Carmy lotta per trasformare sia l’Original Beef of Chicagoland che sé stesso, lavora al fianco di una brigata di cucina che alla fine si rivela la sua famiglia d’elezione.