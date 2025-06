Disney+: le uscite della prima settimana di giugno

Primo aggiornamento di giugno per il catalogo di Disney+: la piattaforma streaming si arricchisce di nuovi contenuti, tra i nuovi episodi di serie immortali come Grey’s Anatomy, l’inserimento di novità assolute come l’intera serie di Tutta la Colpa di Freud e molto altro ancora. Andiamo a vederle insieme di seguito, mentre ti ricordiamo che puoi abbonarti a partire da 5,99 euro al mese.

Questa settimana su Disney+ arrivano:

Mercoledì 4 giugno

Doctor Odyssey – Stagione 1/13 episodi

Will Trent – Stagione 3/Episodio 14

Tracker – Stagione 2/Episodio 14

I Griffin – Stagione 22

I, Addict – Stagione

A Real Pain – Film

Disney Junior Ariel – Stagione 1/4 episodi

Nine Puzzles – Stagione 1/Episodi 10-11

Tutta Colpa di Freud – La Serie

Giovedì 5 giugno

9-1-1 – Stagione 8/Episodio 15

Welcome to Wrexham – Stagione 4/Episodio 3

Venerdì 6 giugno

Criminal Minds: Evolution – Stagione 18/Episodio 2

Predator: Killer of Killers – Film

Domenica 8 giugno

Squalificati – Ranger Reject – Stagione 1/Episodio 21

Puoi abbonarti a Disney+ a partire da 5,99 euro al mese scegliendo l’abbonamento Standard con pubblicità. Se preferisci non avere la pubblicità, il costo mensile è di 9,99 euro al mese o in alternativa 99,90 euro l’anno (con 2 mesi gratis). Per il massimo della qualità audiovisiva, con 4K e Dolby Atmos, è disponibile l’abbonamento Premium a 13,99 euro al mese o 139,99 euro l’anno.