Disney+ Standard: streaming senza pubblicità a soli 8,99 euro al mese

Immergiti nel mondo magico di Disney+ senza interruzioni con il piano Standard. A soli 8,99 euro al mese, il piano Standard di Disney+ ti offre un’esperienza di streaming senza pubblicità di film, serie TV, documentari e animazioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Potrai goderti i tuoi contenuti preferiti in Full HD su un massimo di due dispositivi in contemporanea, con la possibilità di scaricare su un massimo di 10 dispositivi per la visione offline.

Perché scegliere Disney+ Standard?

Streaming senza pubblicità: Goditi i tuoi film e le tue serie TV preferite senza interruzioni pubblicitarie.

Goditi i tuoi film e le tue serie TV preferite senza interruzioni pubblicitarie. Un grande catalogo di contenuti: Scegli tra un’ampia varietà di film, serie TV, documentari e animazioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Scegli tra un’ampia varietà di film, serie TV, documentari e animazioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Qualità Full HD: Guarda i tuoi contenuti in alta definizione per un’esperienza visiva eccezionale.

Guarda i tuoi contenuti in alta definizione per un’esperienza visiva eccezionale. Visione su più dispositivi: Stream su un massimo di due dispositivi in contemporanea, perfetto per tutta la famiglia.

Stream su un massimo di due dispositivi in contemporanea, perfetto per tutta la famiglia. Download offline: Scarica i tuoi contenuti preferiti per guardarli offline, ovunque tu sia.

Scarica i tuoi contenuti preferiti per guardarli offline, ovunque tu sia. Prezzo accessibile: Con un prezzo di soli 8,99 euro al mese, Disney+ Standard è un’offerta imbattibile per un mondo di intrattenimento.

Inizia subito il tuo streaming senza pubblicità!

Attivare un abbonamento a Disney+ Standard è semplice e veloce. Visita il sito web di Disney+ o scarica l’app sul tuo dispositivo preferito e inizia subito a goderti i tuoi contenuti preferiti.

Non perdere altro tempo! Abbonati a Disney+ Standard oggi stesso e immergiti in un mondo di storie senza fine. Oltre al piano Standard, Disney+ offre anche un piano Premium al costo di 11,99 euro al mese. Il piano Premium include tutti i vantaggi del piano Standard, oltre alla possibilità di guardare in 4K Ultra HD su un massimo di quattro dispositivi in contemporanea.