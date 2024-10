Diventa il mago delle lingue straniere grazie al metodo Mondly

Ti piacciono le lingue straniere ma fin qui non hai mai realmente approfondito l’argomento, spaventato dai prezzi dei corsi tradizionali? Se le cose stanno così, ti segnaliamo la possibilità di imparare fino a 41 lingue con il piano a vita di Mondly (ora in offerta), la piattaforma web di riferimento per chi desidera parlare una nuova lingua in poco tempo.

Tutto merito del metodo Mondly, ritenuto rivoluzionare dagli stessi addetti ai lavori. Se fino ad oggi infatti ci si era concentrati sull’apprendimento di singole parole, la società premiata come Migliore nuova app da Apple e App dell’anno da Facebook cambia il paradigma promuovendo uno studio incentrato sulle frasi di uso comune.

Imparare fino a 41 lingue straniere con il piano a vita di Mondly

Ecco innanzitutto le principali lingue che è possibile imparare con l’app Mondly:

inglese

spagnolo

francese

tedesco

russo

giapponese

coreano

cinese

turco

A questo poi si aggiungono portoghese, arabo, ebraico, olandese e afrikaans, oltre che greco moderno, ungherese e indonesiano.

Dalla sua nascita ad oggi, Mondly può vantare qualcosa come 125 milioni di download in tutto il mondo. Un successo dunque clamoroso, che si spiega facilmente con il metodo rivoluzionato introdotto per imparare una nuova lingua.

Il focus è interamente incentrato sulle frasi di uso comune, con gli studenti “virtuali” che inizieranno a memorizzare le parole più utilizzate in un determinato Paese, a formare frasi di senso compiuto e prendere parte a conversazioni nel giro di pochi minuti.

Grazie all’offerta esclusiva promossa sul sito ufficiale, il piano a vita di Mondly è in offerta a 99,99 euro (pagamento unico). Potrai seguire le lezioni di tutte e 41 le lingue comprese nel piano su qualunque dispositivo in tuo possesso.