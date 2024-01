Diventa titolare di un conto Crédit Agricole e ricevi fino a 150€ in buoni Amazon

Il conto corrente digitale offerto da Crédit Agricole è un’opportunità senza paragoni: nessun canone fino al 29 febbraio e fino a 150€ in buoni Amazon.

I nuovi titolari non solo avranno un conto, ma potranno contare su un consulente dedicato per guidarli nelle diverse operazioni finanziarie.

Crédit Agricole: fino a 150€ in buoni Amazon e tanti vantaggi

Se sei alla ricerca di un conto corrente senza costi ricorrenti, Crédit Agricole ha la soluzione perfetta. Attiva il conto entro il 29 febbraio e approfitta di vantaggi esclusivi.

Sottoscrivendo la Carta Debit Visa, potrai ricevere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon. Un bonus di 50 euro sarà accreditato all’apertura, e ulteriori 100 euro potrebbero essere tuoi utilizzando la carta per gli acquisti di tutti i giorni.

La Carta Debit Visa offre un canone azzerato per i primi due anni e consente di effettuare pagamenti online e in negozio a livello globale. Dotata del Servizio 3D Secure, garantisce sicurezza totale per gli acquisti online, offrendo tranquillità ai titolari.

Se desideri far fruttare i tuoi risparmi, Crédit Agricole propone un conto deposito con tasso del 4% annuo lordo per 9 mesi, attivabile entro il 31 gennaio. Un’occasione unica per investire con serenità e ottenere rendimenti allettanti.

Opta per Crédit Agricole, un gruppo bancario solido nel panorama italiano, e ottieni un conto corrente digitale completo, personalizzato e sicuro, con inclusa la carta di debito. Aprilo entro il 29 febbraio per usufruire del canone zero e dei buoni Amazon.it

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.