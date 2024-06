DMA UE: Apple ufficialmente prima azienda accusata di una violazione

Con il nuovo Digital Markets Act (DMA) attivo sul territorio europeo diverse aziende big tech devono correre ai ripari per poter operare nel vecchio continente senza incorrere in sanzioni.

La Commissione Europea ha aperto delle indagini per quanto riguarda i “gatekeeper“, ovvero aziende che offrono degli store digitali e che, secondo le nuove norme UE, devono consentire l’indirizzamento gratuito dei consumatori anche all’esterno del proprio ecosistema.

Tra le compagnie che rientrano in questa categoria figurano alcuni dei più grandi colossi dell’informatica, come Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft. Proprio l’azienda di Cupertino, a quanto pare, è la prima che andrà incontro alle sanzioni previste dall’UE.

A confermarlo è Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza, che ha commentato la posizione di Apple con un messaggio attraverso il suo account X.

Today we open a new case + we adopt preliminary findings against @Apple under the DMA.

👉We are concerned Apple’s new business model makes it too hard for app developers to operate as alternative marketplaces & reach their end users on iOS.

More🗞️: https://t.co/nYm5fW61jp

— Margrethe Vestager (@vestager) June 24, 2024