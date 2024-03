Doc 3, come guardare il finale di stagione se ti trovi all'estero

Ci siamo: il finale della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, serie tv di successo con protagonista Luca Argentero, andrà finalmente in onda questa sera, giovedì 7 marzo, a partire dalle 21.30. Qualche indiscrezione è già trapelata, ma non vogliamo fare spoiler. Il problema da risolvere è, però, un altro: se ti trovi all’estero, potresti trovarti di fronte a un blocco geografico di Rai Play, la piattaforma streaming gratuita di Rai che trasmette – tra le altre cose – anche gli episodi di Doc.

Ma non temere, perché c’è una soluzione semplice e affidabile che ti permetterà di non perdere neanche un minuto della tanto attesa conclusione di Doc 3: una VPN, ovvero una rete virtuale privata, che ti consente di cambiare il tuo indirizzo IP camuffando la tua posizione reale e permettendoti di accedere a contenuti bloccati geograficamente – come quelli di Rai Play – ovunque tu sia nel mondo.

Tra le migliori VPN disponibili sul mercato, c’è PrivateVPN, un fornitore che ha garantito l’anonimato al 100% a oltre 44.000 utenti dal 2008, senza mai subire una violazione dei dati. Grazie alla promozione in corso, otterrai uno sconto dell’85% sul piano annuale. Ti verranno inoltre regalati anche 24 mesi a prezzo promozionale, che è pari a 2,08 euro al mese.

Tutti i vantaggi di PrivateVPN

Le caratteristiche di PrivateVPN includono:

Politica di zero registrazione dei dati : in conformità alle leggi sulla privacy svedesi, PrivateVPN non tiene traccia del traffico internet dei suoi utenti, garantendo la massima privacy

: in conformità alle leggi sulla privacy svedesi, PrivateVPN non tiene traccia del traffico internet dei suoi utenti, garantendo la massima privacy Connessioni simultanee su 6 dispositivi e protezione dalle fughe IPv6 , anche se ti scolleghi accidentalmente

e protezione dalle , anche se ti scolleghi accidentalmente Banda e velocità illimitate e server in 63 Paesi , per accedere ai contenuti geograficamente limitati

e server in , per accedere ai contenuti geograficamente limitati Crittografia a 2048 bit con AES-256, il livello più elevato disponibile sul mercato

con AES-256, il livello più elevato disponibile sul mercato Assistenza completa: il supporto clienti di PrivateVPN è gestito direttamente dagli sviluppatori, garantendo un’assistenza tempestiva e competente

Quindi, se desideri guardare il finale di stagione di Doc 3 su RaiPlay dall’estero senza alcuna restrizione geografica, PrivateVPN è la soluzione ideale. Ti basta sottoscrivere un piano annuale a PrivateVPN, in offerta con uno sconto dell’85% e 24 mesi aggiuntivi e registrare un account a Rai Play con un indirizzo e-mail italiano per accedere subito a tutti i contenuti della piattaforma, senza alcun blocco.