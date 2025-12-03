Dogecoin: secondo gli analisti è ancora lontano da una fase rialzista

Il prezzo di Dogecoin (DOGE) è intrappolato in una fase di lenta erosione, una stagnazione che riflette un mercato nervoso e selettivo, in bilico tra la diminuzione dell’entusiasmo speculativo e la ricerca di un solido pavimento di prezzo.

Gli investitori si interrogano se questa sia solo una pausa prima di un ulteriore crollo o l’inizio di una fase di accumulazione.

L’analisi tecnica dipinge un quadro in cui i venditori (“orsi”) mantengono il controllo, ma con una pressione che sembra in fase di esaurimento piuttosto che di accelerazione.

Analisi tecnica: struttura ribassista consolidata ma in rallentamento

DOGE mostra una struttura ribassista chiara, con il prezzo saldamente al di sotto delle principali medie mobili esponenziali (EMA a 20, 50 e 200 giorni).

Questa configurazione indica che ogni tentativo di rimbalzo è stato finora venduto, confermando la forza del trend negativo a lungo termine.

Tuttavia, indicatori come l’RSI a 14 giorni (vicino a 33) e il MACD piatto suggeriscono che la spinta al ribasso sta perdendo vigore.

Non siamo in una fase di panico o capitolazione, ma piuttosto in una “deriva controllata” verso il basso.

La volatilità compressa e l’ATR modesto indicano che il mercato sta rallentando. Il livello di 0,13$ emerge come supporto chiave immediato; una tenuta di questo livello potrebbe segnalare l’inizio di un consolidamento.

Al contrario, la zona tra 0,15$ e 0,17$ rappresenta una resistenza formidabile che dovrà essere superata per invertire il sentiment.

Scenari futuri: tra “Extreme Fear” e possibilità di rimbalzo

Dogecoin si trova in una terra di nessuno, stretto tra un supporto fragile e resistenze tecniche pesanti.

Sebbene i segnali di esaurimento della vendita offrano qualche speranza ai rialzisti, la struttura del mercato rimane favorevole agli orsi.

In questo clima incerto, la diversificazione verso progetti emergenti come Maxi Doge potrebbe offrire un’alternativa dinamica per chi cerca di rivitalizzare un portafoglio stagnante, scommettendo sulla prossima ondata di euforia nel settore delle meme coin.

Il contesto macro non aiuta: con l’indice bbloccato su “Extreme Fear” (23) e la dominance di Bitcoin in aumento, i capitali tendono a rifugiarsi negli asset più sicuri, penalizzando le altcoin ad alto beta come DOGE.

Tuttavia, l’assenza di vendite aggressive lascia aperta la porta a uno scenario di recupero. Se il mercato generale delle criptovalute dovesse stabilizzarsi,

Dogecoin potrebbe tentare di costruire una base sopra i 0,13$ per poi sfidare la resistenza a 0,15$. Fino ad allora, la prudenza è d’obbligo: ogni rimbalzo rischia di essere un’opportunità per i venditori di uscire, a meno che non sia accompagnato da un deciso aumento dei volumi e da una rottura convinta delle medie mobili a breve termine.

Maxi Doge ($MAXI): l’alternativa “degen” che sfida la gravità

Mentre Dogecoin lotta con la gravità del mercato, una nuova forza sta emergendo nell’ecosistema: Maxi Doge ($MAXI).

Questo progetto, attualmente in prevendita, si posiziona come l’evoluzione “degen” e ad alto potenziale di DOGE, attirando capitali speculativi che cercano rendimenti asimmetrici in un mercato piatto.

Con una raccolta fondi che ha superato i 4 milioni di dollari, Maxi Doge dimostra che l’appetito per le meme coin non è svanito, ma si è spostato verso progetti con tokenomics più moderne (offerta fissa) e incentivi immediati come lo staking ad alto rendimento.

Per gli investitori che trovano DOGE troppo maturo e lento, MAXI offre l’opportunità di entrare al “piano terra” di un progetto che punta a replicare la viralità del suo predecessore con una marcia in più.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.