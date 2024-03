Domestika: impara a utilizzare TikTok per far crescere la tua community

TikTok ha trasformato il modo in cui interagiamo sui social, diventando una vetrina per la creatività e la connessione globale. Per chi è pronto a navigare in questo ambiente con tattiche mirate, Domestika lancia un’offerta imperdibile: il corso “Strategie per Principianti” a soli 6,99€.

Molly McGlew, esperta di social media con un decennio di esperienza presso giganti come Vanity Fair e The New Yorker, conduce il corso. La sua expertise si traduce in una guida esclusiva su come sfruttare la piattaforma social per ottenere il massimo impatto.

Corso TikTok di Domestika: ecco come ti aiuta a far crescere la tua community

Il programma del corso di Domestika si sviluppa in 14 lezioni dinamiche, affrontando temi essenziali per emergere sul social media.

Si esplorano gli strumenti nativi della piattaforma, si elabora un piano strategico solido, si studia l’audience e si imparano strategie di crescita. Ogni modulo è strutturato per essere diretto, istruttivo e applicabile, permettendo agli iscritti di integrare le nuove conoscenze nella loro attività sulla piattaforma

L’obiettivo del corso è equipaggiare gli studenti con un piano strategico quinquennale, che fungerà da bussola per le loro iniziative sulla piattaforma. Con esercizi pratici e analisi approfondite, i partecipanti svilupperanno abilità per espandere la loro community in maniera organica.

Il corso è pensato per tutti coloro che aspirano a lasciare un segno su TikTok, sia novizi che professionisti affermati. Le metodologie insegnate da Molly McGlew sono progettate per generare impatti concreti e a lungo termine. Con questo corso, Domestika apre le porte a chiunque voglia esplorare il potenziale della piattaforma social e lasciare un’impronta digitale indelebile.