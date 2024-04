Dove comprare criptovalute? Questa è la piattaforma giusta

Il mercato delle criptovalute è in fermento: la crescita registrata dal Bitcoin nel corso delle ultime settimane, con un nuovo record storico, e il prossimo halving atteso per la seconda metà di aprile stanno spingendo in alto l’intero settore. In questo momento, sempre più investitori guardano al mondo delle criptovalute come possibile opportunità per incrementare il proprio patrimonio.

Chi ha deciso di puntare sul Bitcoin e su altre criptovalute può affidarsi a Coinbase, in modo da avere una piattaforma per l’acquisto, la vendita e la gestione delle cripto. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento del mercato, con diversi milioni di utenti che utilizzano la piattaforma tutti i giorni.

Dove acquistare criptovalute? La scelta giusta è Coinbase

Coinbase, da tempo, è un punto di riferimento per il mondo delle criptovalute. La piattaforma consente di scambiare oltre 200 asset, in modo semplice e sicuro, grazie a un’app per dispositivi mobili che va ad affiancare la piattaforma web.

Chi intende acquistare criptovalute tramite Coinbase può ricaricare il conto tramite la propria banca, senza commissioni e in modo istantaneo, utilizzando il circuito SEPA. In più, Coinbase garantisce dei rendimenti sulle criptovalute, rendendo ancora più vantaggiosa la scelta della piattaforma

Per entrare nel mondo dei Bitcoin e delle altre cripto, quindi, è possibile affidarsi a Coinbase. La registrazione (anche come aziende e non solo come utente privato) può essere completata direttamente online, seguendo una procedura rapida.

