Dove guardare oltre 170 episodi di MasterChef Australia in streaming

MasterChef Australia è una delle versioni più apprezzate del popolare cooking show, con un tono decisamente differente rispetto alla versione italiana, da poco disponibile con la nuova stagione. Dopo aver ottenuto un grande successo nel Paese (dove sono state realizzate 15 stagioni), MasterChef Australia è diventato molto popolare anche in Italia.

Per gli utenti italiani c’è la possibilità di guardare in streaming le ultime tre stagioni di MasterChef Australia. Non servono trucchi o accorgimenti particolari: tutti gli episodi (ben 173 in totale) sono disponibili in streaming con NOW.

Basta attivare il Pass Entertainment che costa 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese. In alternativa, c’è anche il bundle Entertainemnt + Cinema che unisce a tutto l’intrattenimento disponibile su Sky anche tutti i contenuti di Sky Cinema. Questo bundle parte da 9,99 euro al mese.

Aggiungendo 2 euro in più al mese è possibile ottenere anche l’opzione Premium che permette le 2 visioni in contemporanea, eliminando anche la pubblicità dai contenuti on demand e aggiungendo l’audio Dolby Digital 5.1.

Per scoprire e attivare le offerte è sufficiente visitare il sito ufficiale di NOW tramite il link qui di sotto.

Non solo MasterChef Australia: c’è tanto da guardare su NOW

Con il Pass Entertainment di NOW è possibile accedere a tutto l’intrattenimento di Sky e, quindi, a show come MasterChef Australia o anche MasterChef Italia oltre che alle serie TV e ai documentari e ai programmi di informazione. Aggiungendo il Pass Cinema, inoltre, i contenuti si moltiplicano, con tutti i canali Sky Cinema e tanti contenuti on demand.

Le offerte per accedere a NOW partono da 6,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono accessibili direttamente tramite il sito ufficiale della piattaforma. I contenuti di NOW sono accessibili anche su smart TV, grazie alle app dedicate del servizio.

