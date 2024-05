Dove vedere in streaming i nuovi episodi di Doctor Who 14

Dopo mesi di attesa, la nuova stagione di Doctor Who prende il via. I primi episodi di Doctor Who 14, infatti, sono disponibili in streaming. Per guardare la nuova stagione della popolarissima serie fantasy basta collegarsi a Disney+.

Tutti gli episodi, infatti, arriveranno sulla piattaforma di streaming di Disney, in parallelo con la messa in onda sulla BBC. Per guardare gli episodi basta collegarsi al sito di Disney+. Per i nuovi utenti c’è la possibilità di attivare un nuovo abbonamento alla piattaforma, a partire da 5,99 euro al mese.

I primi episodi della nuova stagione sono già disponibili. Per iniziare subito la visione basta premere sul box qui di sotto.

Doctor Who 14 è su Disney+: tutti gli episodi in streaming

Per guardare gli episodi di Doctor Who 14, quindi, è sufficiente collegarsi a Disney+. La serie, infatti, è parte del catalogo della piattaforma di streaming. Sono già disponibili i primi due episodi e, nel corso delle prossime settimane (uno a settimana) arriveranno i restanti sei episodi.

Per i nuovi utenti, è possibile seguire la serie attivando un abbonamento a scelta tra:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese (non c’è una versione annuale per quest’abbonamento)

al costo di (non c’è una versione annuale per quest’abbonamento) Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure di 89,99 euro per un anno

al costo di oppure di Premium (con contenuti in 4K invece che in Full HD e accesso alla piattaforma da 4 dispositivi invece che da 2) al costo di 11,99 euro al mese oppure a 119,99 euro per un anno

Per tutti i dettagli sulle offerte basta seguire il link qui di sotto.

Il trailer della nuova stagione di Doctor Who

La nuova stagione di Doctor Who segna il debutto del nuovo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa. Ecco il trailer della nuova stagione diffuso dal canale YouTube di Disney+.