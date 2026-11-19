Un’anomalia nei driver delle schede grafiche NVIDIA sta attirando l’attenzione degli utenti PC per un comportamento che potrebbe avere conseguenze sulla durata delle unità di archiviazione.

Secondo diverse segnalazioni raccolte dalla community, alcuni sistemi registrano un’attività di scrittura anomala anche quando il computer non sta eseguendo operazioni impegnative. Il fenomeno riguarda il funzionamento di un componente software legato alla gestione dei dispositivi grafici e sembra manifestarsi soprattutto durante i periodi di inattività.

La questione merita attenzione perché le operazioni coinvolte non sembrano necessarie per il normale utilizzo del computer. Inoltre, la frequenza delle scritture ha sollevato interrogativi sull’efficienza del sistema di registrazione degli eventi implementato nei driver.

Il driver NVIDIA genera scritture anomale sulla SSD

Al centro delle segnalazioni c’è il processo NVDisplay.Container.exe, associato al servizio NVIDIA Display Container LS. Il componente gestisce un file binario di registro situato nel percorso C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

vtopps

ct

vlog.nvlgstg.

Secondo quanto riportato dagli utenti, il file non viene aggiornato attraverso semplici aggiunte progressive: il processo lo tronca e lo riscrive più volte, generando un volume di operazioni particolarmente elevato. La quantità di dati trasferiti dipende anche dalle dimensioni raggiunte dal registro, motivo per cui l’impatto non risulta uguale su tutte le configurazioni. Alcuni utenti hanno osservato che il fenomeno si presenta quando il PC rimane inattivo, senza attività dirette da parte del proprietario.

Questa particolarità ha portato a ipotizzare un collegamento con la compilazione automatica degli shader. La funzione, introdotta da NVIDIA per preparare alcuni elementi grafici in background, potrebbe entrare in funzione proprio durante le pause nell’utilizzo del sistema. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi degli utenti e non di una causa confermata dall’azienda.

Le testimonianze indicano inoltre che non si tratta di un comportamento del tutto sconosciuto. Episodi analoghi erano stati osservati anche con driver precedenti, sebbene con un’intensità inferiore. Una delle misurazioni condivise segnala una crescita del registro di circa 325 KB al minuto, mentre altri utenti hanno documentato un’attività molto più pesante. Con la release 621.24 sono stati segnalati picchi fino a 30 GB di scritture nell’arco di un’ora.

Come ridurre l’impatto sulle unità di archiviazione

Le prove raccolte dagli utenti suggeriscono che il problema potrebbe essere circoscritto a determinate installazioni software. Un confronto effettuato dopo un’installazione pulita della release 621.01 ha mostrato un’attività di scrittura nettamente inferiore, con una crescita del registro di circa 0,5 KB al minuto. Questo risultato rende il ripristino di una versione precedente una possibile misura temporanea, anche se non costituisce una garanzia valida per ogni configurazione.

Un altro tentativo consiste nella cancellazione del file di registro, operazione che richiede prima l’arresto del servizio interessato. Il vantaggio, però, potrebbe essere soltanto momentaneo: dopo il riavvio del componente, le scritture anomale possono riprendere. Non si tratta quindi di una correzione strutturale del comportamento del driver.

Al momento, NVIDIA non ha inserito questa anomalia tra i problemi conosciuti della documentazione relativa ai driver GeForce e non ha fornito una spiegazione ufficiale. L’assenza di un chiarimento lascia aperti diversi interrogativi sull’origine del comportamento.

La vicenda evidenzia un aspetto spesso trascurato nella manutenzione dei PC: anche il software che opera lontano dall’attenzione dell’utente può incidere sull’affidabilità dell’hardware. Per questo motivo, la trasparenza nella gestione dei driver diventa importante quanto le prestazioni grafiche dichiarate dai produttori.