Due anni di VPN a 3,69 euro al mese + 3 mesi extra gratis (offerta NordVPN)

C’è una nuova promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN: il piano di due anni è in offerta a 3,69 euro al mese, con 3 mesi extra di servizio gratis. La promo, a tempo limitato, è disponibile su questa pagina.

Velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, funzionalità extra per la sicurezza, e una privacy granitica grazie alla politica no logs: questi gli elementi che distinguono NordVPN dalle altre rivali, ponendosi come una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato.

NordVPN: piano di 2 anni in sconto fino al 65% a partire da 3,69 euro al mese

Uno dei fiori all’occhiello di NordVPN è la velocità di connessione raggiunta tramita i suoi server VPN. Con una media di 6730+ Mbps, si pone come punto di riferimento assoluto nel panorama delle VPN qui in Italia e all’estero (la concorrenza si attesta tra i 2000-3000 Mbps, ndr).

Un altro punto di forza riguarda l’insieme di funzionalità messe a disposizione per garantire a ogni utente la massima sicurezza. Su tutte si può citare Threat Protection, opzione esclusiva che protegge da eventuali malware presenti nei file scaricati dalla rete, oltre a garantire il blocco della pubblicità invasiva e dei tracker web dei siti Internet.

A tutto questo si aggiunge infine una ferrea politica no logs. Cosa significa in concreto? Che dati e attività web degli utenti non sono tracciati, né dalle aziende di terze parti né dal team della VPN.

Puoi sottoscrivere il piano di due anni di NordVPN a partire da 3,69 euro al mese sulla pagina ufficiale. Ti ricordiamo che la promo è a tempo limitato, potrebbe quindi terminare tra poco.