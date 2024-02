Due suggerimenti per chi SCRIVE con l'iPhone, vi salveranno

È difficile per coloro che conoscono a fondo il mondo della tecnologia, non ricordare coloro che ridevano alla presentazione del primo iPhone nel 2007. Tra questi c’era anche l’allora CEO di Microsoft, Steve Ballmer che rise del prezzo e disse che quello smartphone, il primo della storia, non avrebbe mai attirato gli utenti aziendali soprattutto per un motivo: non aveva la tastiera.

Ad oggi è chiaro che quelle dichiarazioni e quel modo di pensarla non furono per nulla profetici. Gli iPhone infatti sono oggi gli smartphone più venduti in assoluto in tutto il mondo, stando agli ultimi dati riportati dopo il 2023. Parlando proprio della tastiera, ormai gli utenti in possesso di qualsiasi smartphone sembrerebbero essersi abituati alla grande al modello QWERTY virtuale.

Coloro che sono soliti scrivere molto con i loro iPhone, sfruttano i dispositivi anche in ambito lavorativo. Danno uno sguardo al web è possibile trovare spesso dei trucchi, ma in questo caso sono davvero eccezionali per chi usa un melafonino per scrivere.

Con questi due trucchi la scrittura su iPhone è semplificata

Più che trucchi si tratta di veri suggerimenti. Chi è molto testo, troverà grande utilità in questi due consigli.

Il primo suggerimento riguarda gli utenti che digitali spesso numeri e lettere in rapida sequenza. Per far sì che la tastiera ritorni alle lettere dopo aver digitato un numero, basta solo tenere premuto il tasto in basso “123” con un dito, mentre con l’altro si digiterà il numero o il simbolo speciale desiderato. In questo modo, una volta finito, la tastiera tornerà sulle lettere QWERTY.

Un altro trucco per risparmiare tempo consiste nella sostituzione del testo. Con questa feature si può tranquillamente sostituire una frase, un indirizzo, un numero di telefono o qualsiasi altra cosa che si è soliti digitare con gran frequenza. Nelle impostazioni dedicate alla scrittura dell’iPhone, la voce utile per la sostituzione del testo, si possono impostare delle rapide abbreviazioni che, una volta digitate, faranno comparire la parola desiderata. Basta andare nelle impostazioni, scegliere “Generali”, poi “Tastiera” e infine “Sostituzione testo“.