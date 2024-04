Dyson V8: risparmia oltre 100€ sull'aspirapolvere TOP DI GAMMA

L’aspirapolvere senza filo Dyson V8 sta per diventare il tuo nuovo alleato nelle pulizie di casa. L’elettrodomestico top di gamma oggi è disponibile su eBay ad un prezzo particolarmente allettante: costa infatti solo 289 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto del 25% già applicato e a quello di 10 euro che si ottiene inserendo il codice promozionale PSPRMAR24 al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da Dyson Official, venditore professionale con 98,2% di feedback positivi.

Un aspirapolvere senza filo top di gamma ad un prezzo eccezionale: il Dyson V8 è in promo su eBay

Il Dyson V8 è un aspirapolvere senza filo che offre totale libertà di movimento. Puoi muoverti agilmente per la casa senza preoccuparti di limitazioni causate dalla lunghezza dei cavi o dalla posizione delle prese. Tale flessibilità consente di raggiungere anche le zone difficilmente accessibili con facilità e comodità.

La potenza di aspirazione è superlativa. L’aspirapolvere è in grado di sollevare sporco, polvere, peli di animali domestici e altri detriti con facilità ed efficacia sorprendenti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il Dyson V8 può catturare particelle fino a 0,3 micron, garantendo un ambiente più pulito e salubre per tutta la famiglia.

In termini di versatilità, all’interno della confezione troverai diversi accessori e attacchi intercambiabili, utili per pulire superfici e materiali diversi con risultati ottimali. Che si tratti di pavimenti duri, tappeti, divani, scale o addirittura soffitti, questo aspirapolvere si adatta alle esigenze di pulizia di ogni ambiente e superficie. Anche l’ergonomia però è importante, e infatti il design leggero e bilanciato riduce l’affaticamento durante le sessioni di pulizia prolungate, consentendoti di mantenere una postura comoda e naturale.

Dotato di un sistema di filtrazione HEPA, questo aspirapolvere cattura e trattiene efficacemente allergeni, batteri e altre particelle nocive, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria all’interno della casa e a creare un ambiente più salubre per tutta la famiglia. Infine, la sua batteria al litio ad alta efficienza offre un’autonomia sufficiente per completare le pulizie senza interruzioni fastidiose, garantendo una performance costante e affidabile in ogni momento.