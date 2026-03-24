È il momento di dire basta alle chiamate spam: ecco la novità di NordVPN

In tanti si domandano se ci sia un modo per bloccare le chiamate spam in continuo arrivo da numeri più o meno sconosciuti, purtroppo però in tutti questi anni non si è riusciti a porre un freno a quello che oggi è uno dei principali problemi della vita di tutti i giorni di milioni di persone.

Uno spiraglio in tal senso arriva dall’ultima novità introdotta da NordVPN nel piano Ultimate: Call Protection, una funzione che rileva in automatico potenziali telefonate indesiderate, mostrando un avviso in tempo reale sullo schermo della persona interessata, prima ancora che risponda.

Call Protection è ora attivo per tutti gli utenti Android negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nei Paesi dell’Unione europea, di cui l’Italia fa parte. Inutile ricordare come anche il nostro Paese sia soggetto alla piaga dello spam, con qualcosa come 1,25 miliardi di chiamate spam al mese secondo le ultime statistiche.

Un ulteriore incentivo per provare la nuova funzionalità è l’offerta di compleanno di NordVPN, disponibile a partire da 3,09 euro al mese con sconti fino al 76% sui piani della durata di due anni. La promo in corso permette anche di riscattare tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Oltre a Call Protection, il piano Ultimate di NordVPN include numerose altre funzioni a vantaggio della sicurezza e privacy online quando si è connessi alla rete Internet: una delle migliori VPN del settore, un password manager affidabile, un tool anti-malware proprietario, più uno spazio di archiviazione cloud crittografato da 1 TB.

A tutto questo, infine, si aggiunge una copertura assicurativa da 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità online, grazie alla quale è possibile dormire sonni tranquilli. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili al link che segue.