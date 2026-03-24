È il momento di dire basta alle chiamate spam: ecco la novità di NordVPN

Call Protection avvisa le persone di potenziali telefonate indesiderate prima ancora di rispondere al numero.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 mar 2026
È il momento di dire basta alle chiamate spam: ecco la novità di NordVPN
Freepik

In tanti si domandano se ci sia un modo per bloccare le chiamate spam in continuo arrivo da numeri più o meno sconosciuti, purtroppo però in tutti questi anni non si è riusciti a porre un freno a quello che oggi è uno dei principali problemi della vita di tutti i giorni di milioni di persone.

Uno spiraglio in tal senso arriva dall’ultima novità introdotta da NordVPN nel piano Ultimate: Call Protection, una funzione che rileva in automatico potenziali telefonate indesiderate, mostrando un avviso in tempo reale sullo schermo della persona interessata, prima ancora che risponda.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta compleanno

Call Protection è ora attivo per tutti gli utenti Android negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nei Paesi dell’Unione europea, di cui l’Italia fa parte. Inutile ricordare come anche il nostro Paese sia soggetto alla piaga dello spam, con qualcosa come 1,25 miliardi di chiamate spam al mese secondo le ultime statistiche.

Un ulteriore incentivo per provare la nuova funzionalità è l’offerta di compleanno di NordVPN, disponibile a partire da 3,09 euro al mese con sconti fino al 76% sui piani della durata di due anni. La promo in corso permette anche di riscattare tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Oltre a Call Protection, il piano Ultimate di NordVPN include numerose altre funzioni a vantaggio della sicurezza e privacy online quando si è connessi alla rete Internet: una delle migliori VPN del settore, un password manager affidabile, un tool anti-malware proprietario, più uno spazio di archiviazione cloud crittografato da 1 TB.

A tutto questo, infine, si aggiunge una copertura assicurativa da 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità online, grazie alla quale è possibile dormire sonni tranquilli. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili al link che segue.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Stop alle chiamate spam: un aiuto arriva dalla novità Call Protection di NordVPN
Offerte

Stop alle chiamate spam: un aiuto arriva dalla novità Call Protection di NordVPN
Dire basta alle chiamate spam è più semplice con la novità di NordVPN
Offerte

Dire basta alle chiamate spam è più semplice con la novità di NordVPN
Firefox introduce una VPN gratuita nel browser: cosa cambia davvero
Browser

Firefox introduce una VPN gratuita nel browser: cosa cambia davvero
Come bloccare le chiamate spam: la nuova soluzione di NordVPN
Offerte

Come bloccare le chiamate spam: la nuova soluzione di NordVPN
Link copiato negli appunti