E.ON, prezzo fisso su luce e gas per 12 mesi: 10% di sconto se li attivi entrambi

Se vuoi risparmiare e al tempo stesso gestire al meglio i consumi energetici della tua casa, E.ON propone un’offerta che fa al caso tuo: E.ON Luce e Gas Insieme, che offre prezzo fisso di luce e gas per 12 mesi, più vantaggi e promozioni esclusive per i clienti.

Tutti i dettagli dell’offerta fissa E.ON

Attivando contemporaneamente un contratto luce e gas, riceverai uno sconto del 10% sulla componente Energia: da 0,09779 €/kWh passa a 0,0880 €/kWh. I corrispettivi fissi mensili ammontano a 11 euro, mentre il prezzo fisso rimane garantito per 12 mesi. Ciò significa che la componente energia non subirà variazioni, mentre le altre voci di bolletta seguono gli aggiornamenti tariffari ufficiali.

La componente materia prima gas ha, invece, un prezzo di 0,408 €/Smc, a cui si aggiunge un corrispettivo fisso di 9 euro al mese e un corrispettivo variabile di 0,008 €/Smc. Anche in questo caso, il prezzo della materia prima è bloccato per 12 mesi.

I clienti E.ON possono accedere anche a vantaggi e promozioni extra:

Programma fedeltà E.ON EnergiaVincente: colleziona Punti Energia e scegli premi dal catalogo dedicato

E.ON EnergiaVincente: colleziona Punti Energia e scegli premi dal catalogo dedicato Promo Amazon : Trasforma i tuoi acquisti su Amazon.it in bonus in bolletta pari al 15% dell’importo speso

: Trasforma i tuoi acquisti su Amazon.it in bonus in bolletta pari al 15% dell’importo speso E.ON Amico New: Ottieni fino a 480 euro di bonus in bolletta invitando amici, che riceveranno a loro volta 30 euro di bonus per ogni offerta attivata

E.ON offre anche la possibilità di cambiare fornitore in modo semplice e gratuito. La procedura si completa generalmente entro 45 giorni lavorativi dalla richiesta, senza interruzioni nella fornitura.

L’offerta E.ON Luce e Gas Insieme unisce la sicurezza di un prezzo fisso per 12 mesi a vantaggi esclusivi come sconti, bonus Amazon e premi fedeltà. Scegliere di attivare entrambe le forniture significa risparmiare ulteriormente in bolletta: un pacchetto completo, che puoi attivare online in pochi minuti.