E.ON ti aiuta a risparmiare: blocca il prezzo della bolletta per un anno

I costi di luce e gas hanno visto un costante aumento negli ultimi anni, rendendo la ricerca di soluzioni economiche sempre più difficile. In questo contesto, l’operatore tedesco E.ON offre una soluzione vantaggiosa con l’offerta E.ON LuceClick Verde.

Solo per poche ore, E.ON presenta E.ON LuceClick Verde, un’offerta incredibilmente conveniente con bollette a partire da 44,1 € al mese e un prezzo della componente energia valido 12 mesi. L’attivazione è rapida e può essere effettuata direttamente online.

Ciò che rende questa offerta ancora più interessante è l’attenzione di E.ON all’ambiente. Tutto l’energia elettrica prodotta proviene da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Scopri E.ON LuceClick Verde: prezzo bloccato per 12 mesi di risparmio

Il funzionamento dell’offerta E.ON LuceClick Verde è semplice: viene effettuata una stima del valore annuo considerando il prezzo della componente energia, i consumi precedenti dell’utente e altri costi di gestione.

Il risultato viene quindi diviso per 12 mesi, mantenendo lo stesso importo per tutto l’anno, se si sceglie la fascia monoraria.

Ad esempio, un cliente con consumi annui di 1.500 kWh potrebbe avere una spesa annua di 528,7 € (imposte incluse), con un canone mensile di soli 44,05 euro.

La flessibilità dell’offerta si evidenzia nella possibilità di optare per la fascia bioraria, dove i costi possono variare in base agli orari o ai giorni della settimana in cui si utilizza l’energia.

Per attivare E.ON LuceClick Verde, è sufficiente compilare il form sul sito ufficiale. La fornitura verrà attivata entro 45 giorni per nuove attivazioni, mentre il tempo di attesa sarà minore per le voltura da vecchi fornitori.

Scegli E.ON e goditi la convenienza dell’energia verde, bloccando il prezzo della bolletta per un intero anno.

