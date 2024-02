Ecco come guardare la finale di MasterChef 13 anche dall'estero

L’attesa è quasi finita: la finale della 13^ stagione di MasterChef Italia andrà in onda questa sera, 29 febbraio, alle 21.15 e i quattro finalisti – Antonio Mazzola, Eleonora Riso, Michela Morelli e Sara Bellinzona – sono pronti a sfidarsi per l’ambito titolo. La finale di MasterChef verrà trasmessa anche in streaming sulla piattaforma NOW; tuttavia, se ti trovi all’estero, potresti trovarti di fronte a un blocco geografico.

Per riuscire a vedere la finale di MasterChef anche dall’estero puoi affidarti a una VPN, come quella offerta da NordVPN in promozione fino al 63% di sconto, che ti permetterà di accedere allo streaming di NOW come se ti trovassi in Italia.

Guardare MasterChef 13 dall’estero, grazie a una VPN

Le VPN, o reti virtuali private, consentono agli utenti di mascherare il proprio indirizzo IP, consentendo loro di apparire come se fossero connessi da un’altra posizione geografica. Quindi, anche se ti trovi al di fuori dell’Italia, puoi semplicemente connetterti a un server italiano utilizzando NordVPN e accedere allo streaming di NOW per guardare la finale di MasterChef in diretta, senza interruzioni o blocchi geografici.

Per rendere ancora più conveniente questa esperienza, puoi approfittare della promozione NordVPN in corso: ottieni fino al 63% di sconto sul tuo piano VPN preferito e ricevi anche 3 mesi gratuiti da regalare a un amico. I piani biennali partono da soli 3,99 euro al mese. Naturalmente avrai bisogno anche di un abbonamento a NOW, che puoi sottoscrivere direttamente online.