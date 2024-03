Ecco come guardare Mare Fuori #Confessioni in streaming dall'estero

Spesso i principali servizi streaming applicano dei blocchi geografici ai propri contenuti, per impedire che persone localizzate al di fuori dei confini nazionali possano accedervi. È il caso di Rai Play, la piattaforma online della Rai. I fan di Mare Fuori che vogliono vedersi il nuovo mockumentary Mare Fuori #Confessioni ma si trovano all’estero possono aggirare questi blocchi con un metodo sicuro e legale: una VPN, come NordVPN – in offerta, al momento, con sconti fino al 67%.

Con NordVPN guardi Rai Play da qualsiasi luogo

Mare Fuori #Confessioni è lo speciale che porta alla luce le storie senza filtri dei ragazzi che scontano la loro pena all’IPM, il carcere minorile di Nisida. Attraverso le telecamere, raccontano i momenti più intensi vissuti all’interno dell’istituto penitenziario minorile, rivelando nuovi amori e nuove amicizie.

Se sei un appassionato della serie cult, non puoi perderti neanche un episodio, nemmeno se ti trovi all’estero. Per guardare Mare Fuori #Confessioni dall’estero, tutto ciò che dovrai fare è sottoscrivere un abbonamento a NordVPN, collegarti a un server italiano e creare un account (o accedere a uno già esistente) su Rai Play.

Ma il servizio offerto da NordVPN garantisce anche altri importantissimi vantaggi per la privacy online. Tra quelli principali, sottolineiamo:

Crittografia del tuo traffico Internet che manterrà sempre al sicuro i tuoi dati personali

del tuo traffico Internet che manterrà sempre al sicuro i tuoi dati personali Compatibile con tutti i sistemi operativi. I dispositivi supportati sono massimo sei contemporaneamente

NordVPN rileva i malware durante i download, proteggendo il tuo dispositivo da minacce online

durante i download, proteggendo il tuo dispositivo da minacce online Diversi piani tra cui scegliere, con sconti per alcuni abbonamenti specifici

Scegliendo un piano di 2 anni, puoi ottenere fino al 67% di sconto su NordVPN e regalare 3 mesi gratuiti a un amico. Approfitta di questa offerta per guardare Mare Fuori #Confessioni e altri contenuti su Rai Play ovunque tu sia, senza preoccupazioni di restrizioni geografiche o minacce online.