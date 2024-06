Ecco perché dovresti aggiornare subito i tuoi AirPods

Queste sono ore particolarmente bollenti per gli sviluppatori che utilizzano prodotti Apple e che, potendo scaricare le nuove versioni beta dei sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac, possono provare con mano alcune delle novità presentate durante la WWDC24. Il colosso di Cupertino però non ha pensato solo ai dev e ha rilasciato anche nuovi firmware per quasi tutti i modelli di AirPods e anche alcuni dispositivi Beats.

A tal proposito, c’è qualcosa di molto importante da sapere. Questi nuovi aggiornamenti firmware, spiega l’azienda californiana, sono di fondamentale importanza perché risolvono una vulnerabilità Bluetooth che avrebbe potuto consentire ad un aggressore 2.0 di accedere agli AirPods o alle cuffie Beats. Per questo motivo, è consigliabile installare quanto prima questi update.

Nello specifico, sono disponibili nuovi firmware per AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro di prima e seconda generazione, AirPods Max, PowerBeats Pro e Beats Fit Pro.

Dalle note di rilascio diffuse si Apple si apprende che gli aggiornamenti in questione portano con sé “correzioni di bug e altri miglioramenti”. Però, come già anticipato poco sopra, c’è di più. Dando un’occhiata alla pagina web dedicata alla sicurezza, la stessa società condivide maggiori dettagli. Il bug risolto viene così descritto:

Quando le tue cuffie provano a collegarsi ad uno dei tuoi dispositivi precedentemente associati, un utente malintenzionato nel raggio d’azione del Bluetooth potrebbe essere in grado di falsificare il dispositivo sorgente e ottenere l’accesso alle tue cuffie.

Come verificare la versione del firmware degli AirPods

In tanti non sanno che non è possibile aggiornare manualmente il firmware né degli AirPods né delle cuffie Beats. E allora come si scarica e installa un aggiornamento? Avviene tutto in automatico, quando gli auricolari sono in carica e nel raggio d’azione del Bluetooth dell’iPhone (ma anche iPad e Mac) dell’utente connesso al Wi-Fi.

Per verificare la versione del firmware bisogna recarsi in Impostazioni → Bluetooth, selezionare gli AirPods, toccare la “i” e consultare la voce “Versione firmware”.