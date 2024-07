La gamma di dispositivi Echo di Amazon accoglie un nuovo interessante dispositivo da piazzare… sul comodino! Si tratta di Echo Spot, una sveglia intelligente personalizzabile dotata di display touch a illuminazione graduale e di un altoparlante direzionale. Non poteva di certo mancare Alexa, l’assistente virtuale utile per svolgere azioni con semplici comandi vocali.

Amazon non ha dubbi: Echo Spot è la migliore sveglia intelligente

A livello globale, decine di milioni di volte al giorno gli utenti si affidano ad Alexa per conoscere il meteo e anche per impostare promemoria e sveglie. Da questo momento è possibile farlo anche attraverso il nuovo Echo Spot, un dispositivo intelligente con un bel design e un’esperienza d’uso semplice, intuitiva e personalizzabile.

«Grazie al suo design e ai quadranti personalizzabili, ai nuovi suoni per la sveglia e alle animazioni colorate, Echo Spot rappresenta la migliore sveglia intelligente, perfetta per essere posizionata su qualsiasi comodino», spiega Eric Saarnio, Vice President Amazon Devices International.

La personalizzazione passa anche attraverso il display, la cui colorazione può essere adattata all’estetica della camera da letto. Il display touch a colori mostra diverse informazioni, compresi brani o audiolibri in riproduzione. Per interagire con il contenuto (passare da un brano all’altro, regolare il volume e così via), si possono usare i comandi touch sul display o si può chiedere ad Alexa.

Come già anticipato, non c’è solo un display a caratterizzare l’Echo Spot. Il dispositivo smart include infatti anche un altoparlante frontale direzionale da 1,73 pollici, con voci chiare e bassi profondi. Lo si può usare per ascoltare musica (non solo Amazon Music, ma anche Apple Music e Spotify), podcast e audiolibri.

Ovviamente il device si inserisce perfettamente nel contesto di una casa smart, quindi può essere utilizzato per impostare le Routine Alexa e controllare altri dispositivi intelligenti, come luci, termostati, speaker e così via. Infine, per chiunque voglia avere il pieno controllo sulla propria privacy, c’è un apposito pulsante per disattivare il microfono.

Prezzi e disponibilità

Il dispositivo può essere acquistato da questo momento a 94,99 euro nelle colori nero, bianco e blu. Tutti gli abbonati Prime, fino al 17 luglio (ultimo giorno del Prime Day), possono approfittare di uno sconto del 42% e pagarlo quindi solo 54,99 euro, compresa spedizione.