Elimina i costi con ING: ecco il conto senza spese che stavi cercando

Aprire un conto corrente senza dover affrontare costi fissi è finalmente possibile grazie al Conto Corrente Arancio offerto da ING.

Questo conto innovativo si distingue per il suo canone zero, che elimina tutti i costi legati alla gestione del conto. Un vantaggio notevole è rappresentato dall’inclusione gratuita della carta di debito e dei bonifici.

Conto Corrente Arancio: vantaggi chiari e procedura semplice

Conto Corrente Arancio offre anche prelievi gratuiti nell’intera area euro, a patto di attivare l’opzione Modulo Zero Vincoli.

Inizialmente senza alcun costo per i primi 24 mesi e successivamente azzerabile, questa opzione richiede l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro.

Un altro aspetto da sottolineare è l’accesso al conto deposito con interessi al 4% per 12 mesi, senza alcun vincolo di sorta. Questa promozione offre l’opportunità di far crescere il proprio denaro in modo sicuro e redditizio.

Per aprire Conto Corrente Arancio, basta visitare il sito ufficiale di ING e seguire la procedura di apertura online.

Una volta completata, si potrà godere di un conto davvero a zero spese, eliminando ogni costo di mantenimento e utilizzo, anche nel caso di aggiunta dell’opzione Modulo a Zero Vincoli per prelievi gratuiti.

Inoltre, questo conto consente l’accesso alla carta di credito, con un costo mensile di 2 euro, ma azzerabile con almeno 500 euro di spese mensili.

La flessibilità si estende anche al conto deposito, rendendo l’offerta ING la scelta ideale per chi cerca un conto corrente senza limiti e senza costi nascosti.

Scegliere ING significa abbracciare una soluzione finanziaria completa, pensata per offrire un’esperienza bancaria senza complicazioni e soprattutto senza costi.

