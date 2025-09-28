Energia green e risparmio garantito: scopri le offerte Engie bloccate per 24 mesi

Blocca il prezzo di luce e gas per 24 mesi con Engie: gestione online semplice, risparmio reale e energia 100% rinnovabile.
Roberta Bonori
Pubblicato il 28 set 2025
Ogni mese la bolletta ti fa venire il mal di testa? È arrivato il momento di semplificarti la vita. Con Engie puoi dire addio alle sorprese e ai prezzi che cambiano senza preavviso. Con un’offerta digitale chiara e trasparente, il prezzo rimane bloccato per 24 mesi: niente più saliscendi, solo bollette prevedibili.

E la parte più bella? L’energia che utilizzi arriva al 100% da fonti rinnovabili, quindi risparmi e aiuti anche il pianeta.

Attivare Engie è semplice e senza stress

Dimentica tecnici a casa, montagne di documenti da firmare o costi nascosti: tutto si fa online, anche tramite WhatsApp, in pochi click. La fornitura non si interrompe mai e puoi finalmente goderti bollette chiare e stabili, senza pensieri. Preferisci sapere subito quanto spenderai? Ecco i dettagli principali:

Tariffa monoraria (luce + gas)

  • Luce: 0,1298 €/kWh

  • Gas: 0,485 €/Smc

  • Costi di commercializzazione: 6 €/mese luce, 6 € + 0,00795 €/Smc gas

Tariffe a fasce orarie (per chi gestisce i consumi in base all’orologio)

  • F1 (giorno): 0,1315 €/kWh

  • F2 (sera): 0,1387 €/kWh

  • F3 (notte e weekend): 0,1213 €/kWh

  • Stessi costi di commercializzazione

Energia green, bollette digitali

Engie utilizza solo energia da pannelli solari e pale eoliche, quindi consumi consapevoli e sostenibili. Ricevi la bolletta direttamente via email e puoi consultarla facilmente sullo smartphone: addio carta inutile e sprechi. E per renderti la vita ancora più semplice, puoi attivare la domiciliazione bancaria e lasciare che le bollette si paghino da sole, senza preoccupazioni. Con Engie, il risparmio è reale e semplice da capire. Prezzi chiari e fissi ti permettono di pianificare le spese mensili senza sorprese. Inoltre, con la gestione digitale puoi monitorare i tuoi consumi in tempo reale, identificare eventuali sprechi e ridurre i costi senza modificare le tue abitudini. Bollette più basse e controllo totale, tutto in un unico posto. Visita subito il sito di Engie, scegli la tariffa più adatta a te e attiva l’offerta in pochi minuti, direttamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

