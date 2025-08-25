Energia PuntoFisso: l’offerta ENGIE che blocca i prezzi per 24 mesi

Energia PuntoFisso blocca i prezzi di luce e gas per 24 mesi. Offerta ENGIE chiara, digitale e sostenibile, con energia 100% rinnovabile e assistenza clienti eccellente.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 25 ago 2025
In un contesto energetico caratterizzato da oscillazioni di mercato e incertezze sui costi, ENGIE lancia Energia PuntoFisso, l’offerta luce e gas pensata per garantire tranquillità e stabilità. Con prezzi bloccati per 24 mesi e attivabile fino al 3 settembre 2025, Energia PuntoFisso è la scelta ideale per famiglie e professionisti che cercano una soluzione chiara, semplice e sostenibile.

Prezzi trasparenti e fissi per due anni

L’offerta Energia PuntoFisso garantisce tariffe bloccate per 24 mesi, con due opzioni disponibili per la fornitura di luce:

Monorario: 0,1232 €/kWh, con commercializzazione pari a 72 €/anno.

A fasce: – F1 (ore diurne feriali): 0,1249 €/kWh (1) – F2 (ore serali e sabato): 0,1321 €/kWh (1) – F3 (ore notturne e festivi): 0,1147 €/kWh (1)

Per il gas naturale, il costo della materia prima è pari a 0,456 €/Smc (2), con 72 €/anno di commercializzazione e 0,00795 €/Smc aggiuntivi.

Grazie a queste soluzioni, ogni cliente può scegliere la modalità tariffaria più adatta alle proprie abitudini di consumo, mantenendo la certezza di un prezzo fisso per 24 mesi.

I vantaggi di Energia PuntoFisso

Con Energia PuntoFisso hai la tranquillità di pagare sempre lo stesso prezzo per due anni, senza temere aumenti improvvisi in bolletta; la consapevolezza di sostenere un modello che premia l’uso responsabile dell’energia, perché paghi solo in base ai tuoi consumi; e la semplicità di un’offerta chiara, trasparente e facilmente confrontabile, pensata per rendere la gestione della tua fornitura immediata e senza complicazi

Energia verde e servizi digitali inclusi

L’energia elettrica di ENGIE proviene al 100% da fonti rinnovabili, senza costi extra. Inoltre, la gestione è completamente digitale: bollette online, addebito diretto su conto corrente e monitoraggio consumi tramite app dedicata. Dalla stessa piattaforma puoi controllare lo storico di luce e gas fino a 24 mesi e ottimizzare i tuoi consumi.

Un supporto sempre a portata di mano

L’assistenza clienti ENGIE è tra le più apprezzate: 9 clienti su 10 si dichiarano soddisfatti. Oltre al supporto, ENGIE mette a disposizione servizi aggiuntivi come PiùCasa (per interventi di idraulici, elettricisti e fabbri) e collabora con Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica.

Attivare Energia PuntoFisso è semplice e veloce

  1. Scegli se attivare luce, gas o entrambi.

  2. Completa la registrazione online.

  3. ENGIE gestisce il passaggio dal tuo attuale fornitore senza interruzioni di servizio.

Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

