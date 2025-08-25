Energia PuntoFisso: l’offerta ENGIE che blocca i prezzi per 24 mesi

In un contesto energetico caratterizzato da oscillazioni di mercato e incertezze sui costi, ENGIE lancia Energia PuntoFisso, l’offerta luce e gas pensata per garantire tranquillità e stabilità. Con prezzi bloccati per 24 mesi e attivabile fino al 3 settembre 2025, Energia PuntoFisso è la scelta ideale per famiglie e professionisti che cercano una soluzione chiara, semplice e sostenibile.

Prezzi trasparenti e fissi per due anni

L’offerta Energia PuntoFisso garantisce tariffe bloccate per 24 mesi, con due opzioni disponibili per la fornitura di luce:

Monorario: 0,1232 €/kWh, con commercializzazione pari a 72 €/anno.

A fasce: – F1 (ore diurne feriali): 0,1249 €/kWh (1) – F2 (ore serali e sabato): 0,1321 €/kWh (1) – F3 (ore notturne e festivi): 0,1147 €/kWh (1)

Per il gas naturale, il costo della materia prima è pari a 0,456 €/Smc (2), con 72 €/anno di commercializzazione e 0,00795 €/Smc aggiuntivi.

Grazie a queste soluzioni, ogni cliente può scegliere la modalità tariffaria più adatta alle proprie abitudini di consumo, mantenendo la certezza di un prezzo fisso per 24 mesi.

I vantaggi di Energia PuntoFisso

Con Energia PuntoFisso hai la tranquillità di pagare sempre lo stesso prezzo per due anni, senza temere aumenti improvvisi in bolletta; la consapevolezza di sostenere un modello che premia l’uso responsabile dell’energia, perché paghi solo in base ai tuoi consumi; e la semplicità di un’offerta chiara, trasparente e facilmente confrontabile, pensata per rendere la gestione della tua fornitura immediata e senza complicazi

Energia verde e servizi digitali inclusi

L’energia elettrica di ENGIE proviene al 100% da fonti rinnovabili, senza costi extra. Inoltre, la gestione è completamente digitale: bollette online, addebito diretto su conto corrente e monitoraggio consumi tramite app dedicata. Dalla stessa piattaforma puoi controllare lo storico di luce e gas fino a 24 mesi e ottimizzare i tuoi consumi.

Un supporto sempre a portata di mano

L’assistenza clienti ENGIE è tra le più apprezzate: 9 clienti su 10 si dichiarano soddisfatti. Oltre al supporto, ENGIE mette a disposizione servizi aggiuntivi come PiùCasa (per interventi di idraulici, elettricisti e fabbri) e collabora con Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica.

Attivare Energia PuntoFisso è semplice e veloce

Scegli se attivare luce, gas o entrambi. Completa la registrazione online. ENGIE gestisce il passaggio dal tuo attuale fornitore senza interruzioni di servizio.

Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso clicca qui.