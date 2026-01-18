Engie Energia PuntoFisso: pianifica le spese e vivi più sereno

Inizia il nuovo anno con una spesa energetica stabile. Con Engie Energia PuntoFisso blocchi il prezzo di luce e gas per 24 mesi.
Roberta Bonori
Pubblicato il 18 gen 2026
Il nuovo anno è sempre il momento giusto per rimettere ordine nelle proprie finanze. Dopo mesi di oscillazioni dei prezzi e bollette difficili da prevedere, una cosa è certa: sapere in anticipo quanto si spenderà per luce e gas fa davvero la differenza. È proprio da questa esigenza che nasce Energia PuntoFisso di Engie, una soluzione pensata per chi vuole proteggersi dalle variazioni del mercato e pianificare le spese domestiche con maggiore serenità. Con questa tariffa puoi bloccare il prezzo di energia elettrica e gas per 24 mesi, evitando aumenti improvvisi e sorprese in bolletta.

Prezzo fisso, più tranquillità ogni mese

In un contesto in cui i costi energetici possono cambiare rapidamente, scegliere una tariffa a prezzo bloccato è una decisione pratica e lungimirante. Con Energia PuntoFisso sai fin da subito quanto pagherai, mese dopo mese, senza dover controllare continuamente l’andamento del mercato. I prezzi dell’offerta sono chiari e competitivi:

  • 0,1232 €/kWh per l’energia elettrica

  • 0,456 €/Smc per il gas

A questi si aggiunge un costo di commercializzazione di 6 euro al mese, una cifra contenuta se rapportata al vantaggio di avere una spesa prevedibile. Per il gas è prevista inoltre una componente variabile ridotta, pari a 0,00795 €/Smc, pensata per mantenere l’offerta equilibrata e sostenibile. Bloccare oggi il prezzo di luce e gas significa mettere un punto fermo su una delle voci di spesa più importanti della casa. È un modo concreto per iniziare l’anno con un piano chiaro, evitando imprevisti e lasciando più spazio ad altri obiettivi: un viaggio, un progetto personale o semplicemente un margine di tranquillità in più a fine mese. Energia PuntoFisso è disponibile per i nuovi clienti fino all’8 ottobre, un periodo limitato che rende questa proposta ancora più interessante per chi vuole affrontare il nuovo anno con maggiore sicurezza economica e meno preoccupazioni legate alle bollette.

