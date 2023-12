Eni Plenitude Promo Natale: risparmia da subito cambiando fornitore

Con l’avvicinarsi delle festività di Natale, Eni Plenitude presenta un’occasione speciale per chi desidera cambiare gestore e salutare il Tutelato per il Gas, che chiuderà i battenti il prossimo 10 gennaio 2024.

L’iniziativa invita a effettuare il passaggio al Mercato Libero con Plenitude, offrendo una serie di vantaggi esclusivi.

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente spostato la data di chiusura del Mercato di Maggior Tutela, dando un’ulteriore finestra di tempo prima del 5 dicembre 2023. Questo permette di effettuare la transizione con calma.

Il cambio gestore offre anche l’adesione al programma fedeltà Insieme, con 4 mesi di Show e Serie TV NOW subito disponibili.

Eni Plenitude: i dettagli della promo di Natale

La promozione dedicata a chi vuole migrare dal Mercato Tutelato al Libero si chiama Trend Casa FineTutela. Questa offerta prevede il prezzo all’ingrosso della componente Luce e Gas, con un piccolo contributo al consumo.

Il prezzo indicizzato varia mensilmente rispetto al mese precedente. Rispetto al Tutelato, si possono risparmiare fino a 144 euro sui costi di commercializzazione e vendita, con uno sconto domiciliazione che aggiunge fino a 12€ in bolletta, dilazionati in 24 mesi per ogni fornitura.

L’offerta comprende sia la luce monoraria che bioraria, con il prezzo all’ingrosso e uno spread di 0,0132 €/kWh sui consumi. Il costo fisso di commercializzazione e vendita è di 9 euro al mese.

Per il gas, la formula segue lo stesso principio della luce, con un contributo mensile di commercializzazione e vendita di 5,28 euro.

Con Eni Plenitude, puoi contare su un’assistenza dedicata attiva dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20, grazie al numero verde gratuito 800.900.700.

Approfitta subito di questa offerta per anticipare la chiusura del Tutelato con Plenitude, garantendoti risparmi e servizi su misura.

