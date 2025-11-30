eSIM e VPN insieme: Saily regala 1 mese di NordVPN con i piani da 10 Giga

In base al numero dei Giga del piano scelto si ottiene un determinato account NordVPN per un mese senza pagare.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 nov 2025
eSIM e VPN insieme: Saily regala 1 mese di NordVPN con i piani da 10 Giga

Ci sono ottime notizie per chi sta programmando una vacanza all’estero per la fine dell’anno. Saily, fornitore di eSIM internazionali, offre 1 mese di NordVPN in regalo agli utenti che acquistano un piano da almeno 10 Giga. L’account NordVPN incluso nel pacchetto varia a seconda del numero dei Giga del piano eSIM selezionato.

Lo schema è il seguente:

  • NordVPN Base da 1 mese in regalo per i piani dati eSIM da 10 Giga
  • NordVPN Plus da 1 mese in regalo per i piani dati eSIM da 20 Giga
  • NordVPN Ultimate da 1 mese in regalo per i piani dati senza limiti
Per aderire all’iniziativa di Saily occorre sottoscrivere un nuovo piano eSIM entro il 16 dicembre 2025. Il regalo viene inviato all’indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione subito dopo l’acquisto, con le istruzioni su come attivare il tutto. A questo proposito, il regolamento dell’iniziativa informa che il regalo deve essere riscattato entro e non oltre il 31 maggio 2026.

Un altro aspetto importante sottolineato nel regolamento della promozione è che il regalo non può essere convertivo in articoli alternativi, altri servizi o trasferito ad altri utenti. Inoltre, ogni partecipante non può riscattare più di un premio: in caso contrario, Saily squalificherà l’utente che viola tale regola.

Ricordiamo infine che i piani eSIM di Saily offrono una maggiore sicurezza online rispetto ad altri servizi analoghi. Tra le principali funzionalità integrate figurano il cambio della posizione virtuale, il blocco degli annunci pubblicitari e dell’accesso ai siti web fraudolenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

