eSIM e VPN insieme: Saily regala 1 mese di NordVPN con i piani da 10 Giga

Ci sono ottime notizie per chi sta programmando una vacanza all’estero per la fine dell’anno. Saily, fornitore di eSIM internazionali, offre 1 mese di NordVPN in regalo agli utenti che acquistano un piano da almeno 10 Giga. L’account NordVPN incluso nel pacchetto varia a seconda del numero dei Giga del piano eSIM selezionato.
Lo schema è il seguente:
- NordVPN Base da 1 mese in regalo per i piani dati eSIM da 10 Giga
- NordVPN Plus da 1 mese in regalo per i piani dati eSIM da 20 Giga
- NordVPN Ultimate da 1 mese in regalo per i piani dati senza limiti
Per aderire all’iniziativa di Saily occorre sottoscrivere un nuovo piano eSIM entro il 16 dicembre 2025. Il regalo viene inviato all’indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione subito dopo l’acquisto, con le istruzioni su come attivare il tutto. A questo proposito, il regolamento dell’iniziativa informa che il regalo deve essere riscattato entro e non oltre il 31 maggio 2026.
Un altro aspetto importante sottolineato nel regolamento della promozione è che il regalo non può essere convertivo in articoli alternativi, altri servizi o trasferito ad altri utenti. Inoltre, ogni partecipante non può riscattare più di un premio: in caso contrario, Saily squalificherà l’utente che viola tale regola.
Ricordiamo infine che i piani eSIM di Saily offrono una maggiore sicurezza online rispetto ad altri servizi analoghi. Tra le principali funzionalità integrate figurano il cambio della posizione virtuale, il blocco degli annunci pubblicitari e dell’accesso ai siti web fraudolenti.