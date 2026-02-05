eSIM per l'estero a prezzi scontati: Saily lancia un nuovo codice sconto

Se per il mese di febbraio si ha in programma un viaggio all’estero e si è alla ricerca di un piano eSIM per l’estero a prezzo scontato, segnaliamo il nuovo codice sconto proposto da Saily: SNOW5, coupon che permette di risparmiare il 5% acquistando un piano dati da 10 Giga o superiore per la Svizzera, l’Austria, la Francia, la Slovacchia e l’Italia.

E se il Paese dove si è diretti non rientra nella lista dei Paesi appena citati, anziché il codice SNOW5 si può sfruttare il codice promozionale TRYSAILY5. Anche quest’ultimo consente di riscattare il 5% di sconto in carrello una volta selezionato il piano eSIM desiderato, in più – a differenza del primo codice – è valido su tutti i piani, indipendentemente dal Paese e dal numero di Giga.

I vantaggi di Saily

Prezzi concorrenziali, copertura sempre valida e VPN integrata: sono questi i principali punti di forza di Saily, che di fatto hanno decretato il suo largo consenso tra i viaggiatori di tutto il mondo, ponendosi come punto di riferimento nel settore nonostante il suo debutto sul mercato sia relativamente recente, soprattutto se confrontato con quello dei player storici.

Una delle caratteristiche che distingue maggiormente i piani Saily dalla concorrenza è proprio la VPN, servizio molto spesso abbinato dai viaggiatori al loro piano dati quando devono soggiornare all’estero per una o più notti, così da garantirsi il livello di privacy online più alto possibile. Alla base dell’integrazione del servizio di rete privata virtuale c’è NordVPN: un legame, quello tra Saily e la celebre app VPN facilmente spiegabile, dal momento che dietro alla nascita di Saily ci sono gli stessi creatori di NordVPN.

Detto questo, vi ricordiamo i codici sconto attualmente disponibili per risparmiare sui piani già concorrenziali del servizio eSIM per l’estero Saily: TRYSAILY5 e SNOW5; entrambi garantiscono uno sconto del 5% e non sono cumulabili.