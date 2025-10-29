eSIM Saily: ricevi fino al 15% di cashback entro il 4 novembre

In queste settimane in tanti stanno organizzando una nuova vacanza all’estero, in previsione dell’avvicinarsi delle festività di fine anno. E un viaggio al di fuori dell’Europa richiede l’utilizzo di una SIM per continuare a navigare in Internet ed evitare i costi improponibili del roaming.

Uno degli strumenti più idonei al riguardo è una eSIM internazionale, contenente un numero di Giga sufficienti a coprire le esigenze di un viaggio di più giorni. A questo proposito segnaliamo l’ultima offerta di Saily, con cui è possibile ricevere fino al 15% di cashback sui suoi piani e moltiplicare così per cinque i propri crediti Saily. La promozione scade il prossimo 4 novembre.

Inoltre, per i nuovi clienti è disponibile un 5% di sconto immediato utilizzando il codice TRYSAILY5 (vedi immagine qui sotto).

Come funziona la promo cashback di Saily

Gli utenti che acquistano uno dei piani eSIM messi a disposizione da Saily entro il 4 novembre beneficiano del seguente premio in crediti:

3% di crediti Saily per tutti i piani eSIM inferiori a 5 Giga

10% di crediti Saily per tutti i piani eSIM da 10 o 20 Giga

15% di crediti Saily per tutti i piani da 50 Giga, 100 Giga o Giga illimitati

I crediti verranno aggiunti in automatico al proprio account entro 24 ore dall’acquisto del piano.

Al momento tra le destinazioni più popolari figurano gli Emirati Arabi Uniti, le Maldive, l’India, la Thailandia, il Brasile, il Pakistan, la Repubblica Dominicana, la Serbia e lo Sri Lanka. Ecco una breve panoramica dei prezzi:

piani eSIM per Emirati Arabi Uniti da 3,99 dollari

piani eSIM per Thailandia da 2,99 dollari

piani eSIM per Repubblica Dominicana da 8,49 dollari

piani eSIM per Maldive da 14,99 dollari

piani eSIM per Brasile da 3,99 dollari

piani eSIM per Serbia da 3,99 dollari

piani eSIM per India da 3,99 dollari

piani eSIM per Pakistan da 3,99 dollari

piani eSIM per Sri Lanka da 3,99 dollari