Ethereum, al via l'aggiornamento Fusaka: parte la corsa ai 3.500 dollari?

Il mercato delle criptovalute sta mostrando segnali di una robusta ripresa dopo il recente crollo dei prezzi, innescato da una cascata di liquidazioni e da un momentaneo esaurimento della pressione d’acquisto. In questo scenario di recupero, Ethereum (ETH) si è distinto per la sua resilienza, mantenendosi saldamente al di sopra della barriera psicologica dei 3.000 dollari.

Questo consolidamento non è casuale, ma è sostenuto da fondamentali tecnologici in evoluzione e da un rinnovato interesse da parte dei grandi investitori. Il catalizzatore principale di questa nuova fase è il lancio sulla mainnet dell’attesissimo aggiornamento Fusaka, un passo avanti tecnico che promette di ottimizzare l’infrastruttura della rete e che, secondo molti analisti, potrebbe fungere da trampolino di lancio per una corsa verso i 4.000 dollari.

L’aggiornamento Fusaka potenzia la scalabilità della rete

L’attivazione di Fusaka sulla rete principale rappresenta una pietra miliare nella roadmap di sviluppo di Ethereum, mirata a rendere la blockchain più scalabile, sicura e affidabile. A differenza di aggiornamenti più vistosi, Fusaka lavora “sotto traccia”, migliorando l’efficienza della gestione dello stato e riducendo drasticamente il carico sulla rete durante i periodi di congestione.

L’impatto di questo upgrade è duplice e strategico:

Efficienza transazionale: Gli utenti finali beneficeranno di minori ritardi e costi più prevedibili anche durante i picchi di attività, incentivando un utilizzo continuo e fluido delle applicazioni decentralizzate (dApp). Supporto ai layer-2: Gli sviluppatori che costruiscono rollup e soluzioni di scalabilità trovano in Fusaka un ambiente ottimizzato, che favorisce la distribuzione di nuovi contratti e la creazione di indirizzi.

Per gli investitori che guardano ai fondamentali a lungo termine, questo aggiornamento è la conferma che Ethereum continua a evolversi per mantenere la sua leadership infrastrutturale. È proprio questo tipo di miglioramento tecnico, volto a ridurre l’attrito e migliorare l’esperienza utente, che spesso precede le fasi di accumulo strutturale.

Il ritorno degli “squali”: accumulati 450.000 ETH

Parallelamente ai progressi tecnologici, i dati on-chain rivelano un cambiamento significativo nel comportamento degli investitori. Dopo una fase di distribuzione osservata a ottobre, gli “squali” (portafogli che detengono tra 1.000 e 10.000 ETH) sono tornati ad acquistare con convinzione. Secondo i dati di Santiment, tra il 18 novembre e il 2 dicembre, questa coorte ha accumulato circa 450.000 ETH.

Questo movimento segna una netta inversione rispetto alla vendita di 1,3 milioni di ETH registrata tra il 5 e il 10 ottobre, che aveva contribuito alla correzione del prezzo. Storicamente, questi investitori tendono ad anticipare i cambiamenti di trend a medio termine. Il loro ritorno in fase di acquisto suggerisce una forte fiducia nella ripresa del mercato in vista della chiusura dell’anno e dell’inizio del 2025, interpretando i prezzi attuali come un punto di ingresso vantaggioso prima del prossimo ciclo rialzista.

Analisi tecnica: verso la rottura dei 3.500 dollari

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, Ethereum ha riconquistato con successo il livello dei 3.100 dollari e sta ora puntando alla zona di resistenza critica compresa tra 3.350 e 3.450 dollari. Una rottura decisa al di sopra di questa fascia confermerebbe un’inversione strutturale del trend, aprendo la strada verso l’obiettivo dei 3.500 dollari e oltre.

Indicatori chiave supportano questa prospettiva rialzista:

Bande di Bollinger: Il prezzo ha raggiunto la banda superiore, mostrando una divergenza rialzista che spesso anticipa un’estensione del movimento verso l’alto, simile a quanto accaduto nei rally di maggio e luglio.

Il prezzo ha raggiunto la banda superiore, mostrando una divergenza rialzista che spesso anticipa un’estensione del movimento verso l’alto, simile a quanto accaduto nei rally di maggio e luglio. Chaikin Money Flow (CMF): L’indicatore è in crescita, segnalando un afflusso netto di liquidità e una pressione d’acquisto che sta tornando a dominare il mercato.

